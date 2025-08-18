Otro fallecimiento en la Región por el tránsito

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
En lo que va del 2025, 46 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en nuestra Región.
El último caso fatal se registró en Ensenada, sobre el camino Rivadavia y la calle Güemes, a metros de La Montonera.
En ese lugar, por razones que ahora procura establecer la Justicia, un Volkswagen Fox embistió a una bicicleta, cuyo conductor cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica.
De acuerdo a fuentes del caso, si bien alcanzaron a trasladarlo hasta el hospital Cestino, su estado era tan grave, que perdió la vida minutos después.
Al parecer, sufrió un fuerte trauma craneal, aunque falta la confirmación forense.
En el hecho tomó intervención la comisaría primera de la vecina ciudad, con conocimiento de la UFI 12 de Fernando Padovan, que ya mandó a realizar un relevamiento de cámaras y testigos.
Los voceros consultados por este diario indicaron que el coche era guiado por una mujer de 30 años domiciliada en Berisso, mientras que de la víctima todavía no hay datos.
“No tenía documentación encima y nadie aún pasó por la dependencia a realizar un pedido de paradero. Estamos intentando determinar su identidad”, expresó un portavoz del caso.
Con este evento, en agosto ya se registraron siete muertes en incidentes viales.
En Abasto, por su parte, se registró otro grave accidente, cuando un camión embistió de madrugada una vivienda rural, donde descansaban dos familias.
El conductor, al parecer, estaba borracho y sus acompañantes escaparon. No hubo heridos.
