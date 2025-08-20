Wall Street bajó, a la espera de la reunión de banqueros centrales

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
La bolsa de Nueva York terminó a la baja ayer ante el repliegue de algunas grandes capitalizaciones, mientras que los inversores esperan los resultados de la conferencia de Jackson Hole que a fines de esta semana reunirá a banqueros centrales de todo el mundo.
El índice tecnológico Nasdaq perdió 1,46% y el ampliado S&P 500 retrocedió 0,58%. El Dow Jones cerró cerca del equilibrio (+0,02%).
“Alcanzamos picos históricos la semana pasada, por lo que el mercado recula mientras los inversores digieren esta alza muy fuerte”, resumió Adam Sarhan, de 50 Park Investments. “Las pérdidas considerables registradas por los grandes valores tecnológicos pusieron al S&P 500 y al Nasdaq bajo presión”, precisaron por su lado los analistas de Briefing.com.
Tras una fuerte subida las últimas semanas, los “Siete Magníficos”, como se conoce a los grandes nombres del sector tecnológico, terminaron a la baja, como el gigante de los semiconductores Nvidia (-3,50% a 175,64 dólares), Microsoft (-1,42% a 509,77 dólares), Tesla (-1,75% a 329,31 dólares) o Amazon (-1,50% a 228,01 dólares).
El mercado estadounidense se muestra así prudente de cara a los resultados de la conferencia de Jackson Hole, en Wyoming, que congregará a numerosos banqueros centrales de todo el mundo a finales de la semana.
En ese evento, el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense), Jerome Powell, dará un discurso el viernes. Powell debería mostrarse “prudente en cuanto al estado de salud de la economía (de Estados Unidos), puesto que luego de su última intervención (...), los datos se han deteriorado”, indicó Sarhan.
Aunque “casi todo el mundo concuerda en que la Fed debería bajar sus tasas (...), no queda más que determinar cuándo”, agregó el analista.
El mercado apuesta por una bajada de las tasas tras la próxima reunión de la Fed, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre, según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch.
Los inversores también estarán atentos a la publicación hoy miércoles de las actas de la última reunión monetaria de la Fed celebrada en julio, así como a los discursos de varios de sus responsables previstos a lo largo de la semana.
