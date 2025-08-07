Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |AÚN NO HAY FECHA EXACTA NI LUGAR

Reunión Trump-Putin: para frenar la guerra en Ucrania

El presidente de EE UU está dispuesto a encontrarse próximamente con su par ruso y con Zelenski. Optimismo tras la cita en Moscú con el enviado especial de Washington

Reunión Trump-Putin: para frenar la guerra en Ucrania

Vladimir Putin se saluda con el enviado especial de EE UU, Steve Witkoff, antes de las conversaciones sostenidas en Moscú / AFP

7 de Agosto de 2025 | 02:11
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski, para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Lo aseguró tras calificar de “muy productiva” una reunión entre su enviado Steve Witkoff y Putin que, según funcionarios estadounidenses, no evitará sanciones a los países que compren a Rusia petróleo y armas. “Se llevó a cabo una conversación bastante útil y constructiva”, dijo por su parte el consejero de Putin, Yuri Ushakov, a los periodistas, después de la reunión de tres horas.

La reunión Trump - Putin podría llevarse a cabo la próxima semana, según anticipó un fncionario de la Casa Blanca que pidió reserva de identidad. El funcionario advirtió que aún no se ha programado una reunión y no se ha determinado un lugar.

La noticia de una posible reunión, que fue informada por primera vez por el portal de The New York Times, surgió horas después de que Witkoff se reuniera con Putin ayer en Moscúrcoles.

“Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que, según un alto cargo ucraniano, participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes de Gran Bretaña, Alemania y Finlandia.

AMENAZA DE SANCIONES

La Casa Blanca no ha detallado oficialmente qué acciones tomará contra Rusia, pero Trump previamente amenazó con imponer “aranceles secundarios” a los principales socios comerciales de Rusia, como China e India.

LE PUEDE INTERESAR

La relación entre EE UU y Brasil se tensa con los aranceles del 50%

LE PUEDE INTERESAR

Las acciones de Apple empujan a Wall Street al alza

Ayer, de hecho, Trump ordenó aumentar los aranceles un 25% a los productos indios debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Esta medida busca frenar las exportaciones rusas.

Sin nombrar explícitamente a Trump, el Kremlim calificó el martes de “ilegítimas” las “amenazas” de aumentar los aranceles a los socios comerciales de Rusia.

La campaña de Rusia contra Ucrania desde febrero de 2022 ha matado a decenas de miles de personas, destruido grandes áreas del país y obligado a millones a huir de sus hogares.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul no lograron avances hacia un alto el fuego, con ambas partes muy alejadas en sus demandas.

Moscú pide que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier pertenencia a la OTAN. Kiev considera estas condiciones inaceptables.

RETÓRICA NUCLEAR

El magnate republicano está cada vez más frustrado con Putin. El ejército ruso disparó una cifra de drones récord contra Ucrania en julio, según un recuento basado en cifras proporcionadas por Kiev.

Sus tropas también han acelerado el avance sobre el terreno y se han adentrado en partes de Ucrania que Rusia no ha afirmado haber anexado.

Las relaciones entre Moscú y Washington se han tensado desde la semana pasada después de que Trump desplegara dos submarinos nucleares en respuesta a declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev. No se sabe si Trump se refería a submarinos con armamento nuclear o simplemente submarinos impulsados por energía nuclear. Tampoco dio detalles sobre las ubicaciones de despliegue, que son mantenidas en secreto por el ejército estadounidense.

Rusia, en sus primeros comentarios sobre el despliegue, instó a la “cautela”. Moscú levantó por su parte una moratoria sobre el despliegue de armas de alcance medio y acusó a Washington de avivar la carrera armamentista.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de El Mundo

La relación entre EE UU y Brasil se tensa con los aranceles del 50%

Las acciones de Apple empujan a Wall Street al alza

Gaza: volcó un camión con víveres sobre una multitud

Tiroteo en una base militar de Georgia deja cinco heridos
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla