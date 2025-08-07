Reunión Trump-Putin: para frenar la guerra en Ucrania

Vladimir Putin se saluda con el enviado especial de EE UU, Steve Witkoff, antes de las conversaciones sostenidas en Moscú / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski, para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Lo aseguró tras calificar de “muy productiva” una reunión entre su enviado Steve Witkoff y Putin que, según funcionarios estadounidenses, no evitará sanciones a los países que compren a Rusia petróleo y armas. “Se llevó a cabo una conversación bastante útil y constructiva”, dijo por su parte el consejero de Putin, Yuri Ushakov, a los periodistas, después de la reunión de tres horas.

La reunión Trump - Putin podría llevarse a cabo la próxima semana, según anticipó un fncionario de la Casa Blanca que pidió reserva de identidad. El funcionario advirtió que aún no se ha programado una reunión y no se ha determinado un lugar.

La noticia de una posible reunión, que fue informada por primera vez por el portal de The New York Times, surgió horas después de que Witkoff se reuniera con Putin ayer en Moscúrcoles.

“Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que, según un alto cargo ucraniano, participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes de Gran Bretaña, Alemania y Finlandia.

AMENAZA DE SANCIONES

La Casa Blanca no ha detallado oficialmente qué acciones tomará contra Rusia, pero Trump previamente amenazó con imponer “aranceles secundarios” a los principales socios comerciales de Rusia, como China e India.

Ayer, de hecho, Trump ordenó aumentar los aranceles un 25% a los productos indios debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Esta medida busca frenar las exportaciones rusas.

Sin nombrar explícitamente a Trump, el Kremlim calificó el martes de “ilegítimas” las “amenazas” de aumentar los aranceles a los socios comerciales de Rusia.

La campaña de Rusia contra Ucrania desde febrero de 2022 ha matado a decenas de miles de personas, destruido grandes áreas del país y obligado a millones a huir de sus hogares.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul no lograron avances hacia un alto el fuego, con ambas partes muy alejadas en sus demandas.

Moscú pide que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier pertenencia a la OTAN. Kiev considera estas condiciones inaceptables.

RETÓRICA NUCLEAR

El magnate republicano está cada vez más frustrado con Putin. El ejército ruso disparó una cifra de drones récord contra Ucrania en julio, según un recuento basado en cifras proporcionadas por Kiev.

Sus tropas también han acelerado el avance sobre el terreno y se han adentrado en partes de Ucrania que Rusia no ha afirmado haber anexado.

Las relaciones entre Moscú y Washington se han tensado desde la semana pasada después de que Trump desplegara dos submarinos nucleares en respuesta a declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev. No se sabe si Trump se refería a submarinos con armamento nuclear o simplemente submarinos impulsados por energía nuclear. Tampoco dio detalles sobre las ubicaciones de despliegue, que son mantenidas en secreto por el ejército estadounidense.

Rusia, en sus primeros comentarios sobre el despliegue, instó a la “cautela”. Moscú levantó por su parte una moratoria sobre el despliegue de armas de alcance medio y acusó a Washington de avivar la carrera armamentista.