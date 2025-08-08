Una pareja se fue a trabajar y robaron en su vivienda

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Ausentarse circunstancialmente de una vivienda, por el lapso de tiempo que sea, conlleva desde hace rato el riesgo implícito de padecer un episodio de inseguridad.
También lo sabe ahora una pareja de Ringuelet, cuyos integrantes se fueron de su domicilio en calle 518 entre 31 y 131 bis en la mañana del miércoles rumbo a sus lugares de trabajo. Y cuando regresaron más tarde, se encontraron con una situación que les deparó un fuerte disgusto.
Este diario pudo saber que la denunciante, de 32 años, expuso en la comisaría undécima que con su pareja volvieron “a las 4 de la tarde” y quedaron perplejos frente al panorama con el que se toparon en su casa.
Al respecto, hizo saber que entraron “por el garaje” y que los autores del golpe “rompieron una puerta de madera que comunica con la cocina”.
Tras revisar el inmueble, constataron que les sustrajeron “100 dólares, una bicicleta, una notebook, una mochila, un parlante y una campera”.
