"Retenciones 0": el Gobierno admitió que la medida fue sólo para buscar dólares

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Juan Pazo, titular de ARCA, dijo que los productores "me están puteando de colores”
El titular de ARCA, Juan Pazo, admitió que los productores lo están “puteando de colores” por la celeridad con la que se completó el cupo de exportación de granos sin retenciones y admitió que fue una decisión ante la falta de dólares para defender el tipo de cambio.
Pazo aconsejó a los productores que “hagan valer su producción” porque las cerealeras no tienen todo el grano que necesitan para responder a las exportaciones registradas por U$S 7.000 millones. “Me están puteando de a colores”, reconoció Pazo en declaraciones radiales.
Pazo sostuvo que “la medida que se tomó fue extraordinaria” porque “se buscó defender la moneda de los argentinos en un contexto de incertidumbre cambiaria”.
“La lógica es que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tirar a la borda el esfuerzo. Nosotros tenemos que ser claros que también estas medidas sirven para ordenar esta crisis cambiaria o esta incertidumbre cambiaria”.
Pazo consideró que ese escenario de turbulencia “repercuten en toda la economía, pero fundamentalmente repercuten en el campo, porque hoy no solamente le pagas más, sino que tomaste una medida de baja de impuestos que es absolutamente extraordinaria”.
