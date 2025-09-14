Actividades: talleres, baile y más

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Escuelas de la Ciudad asediadas por robos y actos vandálicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por el uso de la rambla para dejar residuos, en 44 y 139
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman por una cloaca “colapsada” en la esquina de 530 y 11
La Agremiación Médica Platense dictará un taller de Historia Medieval a través del Cine y la literatura. Comenzará el 16 de septiembre e irá los martes a las 17.30 hs en la Agremiación Médica Platense (6 e/ 55 y 56) y virtualmente vía Zoom. Además se reabren las inscripciones en: Historia del Antiguo Egipto e Historia Argentina a través del Cine. Todos los talleres tienen descuentos para médicos agremiados, jubilados y familiares de médicos con un costo de $24.750 (con certificados). Consultas por mail a: ciclohistoriauniversal@gmail.com o al tel./whatsapp: (011) 15-34257242.
“El Centro de la Tercera Edad PETALOS DE ROSAS DE ABRIL” en 13 ex 70 y 122 Norte ex 122 bis de Berisso, realizará el día 2 de octubre su fiesta mensual, a partir de las 12,30 horas. Con sorteos y animación incluida, el almuerzo consistente en: Entrada untables y empanadas, plato principal pechuga de pollo rellena con jamón y queso y de postre helado. El valor para socio es de $ 17.000 y no socios $20.000 (no incluye bebidas). Se recomienda llevar vajilla completa
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada convoca a escritores y escritoras a participar del 29º concurso Giacomo Leopardi. Se reciben los trabajos por mail hasta el 21 de octubre. Entrega de premios, el 22 de noviembre. Se pueden pedir las bases por WhatsApp al 2215673955, por mail a sociedaditalianaensenada@hotmail.com o retirarlas de lunes a miércoles de 17 a 20, en la sede de calle La Merced N° 211.
La Secretaría de Relaciones Institucionales y la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la UNLP, invita a a participar de la CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER, a desarrollarse el Viernes 19 de Septiembre, a las 17 hs, en aula 106 (1er piso) del Edificio Sergio Karakachoff (calle 48 entre 6 y 7).
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).
Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí