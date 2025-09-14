Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: talleres, baile y más

Actividades: talleres, baile y más
14 de Septiembre de 2025
TALLERES DE HISTORIA CON CINE

La Agremiación Médica Platense dictará un taller de Historia Medieval a través del Cine y la literatura. Comenzará el 16 de septiembre e irá los martes a las 17.30 hs en la Agremiación Médica Platense (6 e/ 55 y 56) y virtualmente vía Zoom. Además se reabren las inscripciones en: Historia del Antiguo Egipto e Historia Argentina a través del Cine. Todos los talleres tienen descuentos para médicos agremiados, jubilados y familiares de médicos con un costo de $24.750 (con certificados). Consultas por mail a: ciclohistoriauniversal@gmail.com o al tel./whatsapp: (011) 15-34257242.

Almuerzo mensual

“El Centro de la Tercera Edad PETALOS DE ROSAS DE ABRIL” en 13 ex 70 y 122 Norte ex 122 bis de Berisso, realizará el día 2 de octubre su fiesta mensual, a partir de las 12,30 horas. Con sorteos y animación incluida, el almuerzo consistente en: Entrada untables y empanadas, plato principal pechuga de pollo rellena con jamón y queso y de postre helado. El valor para socio es de $ 17.000 y no socios $20.000 (no incluye bebidas). Se recomienda llevar vajilla completa

Concurso literario

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada convoca a escritores y escritoras a participar del 29º concurso Giacomo Leopardi. Se reciben los trabajos por mail hasta el 21 de octubre. Entrega de premios, el 22 de noviembre. Se pueden pedir las bases por WhatsApp al 2215673955, por mail a sociedaditalianaensenada@hotmail.com o retirarlas de lunes a miércoles de 17 a 20, en la sede de calle La Merced N° 211.

Charla en el día del alzheimer

La Secretaría de Relaciones Institucionales y la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la UNLP, invita a a participar de la CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER, a desarrollarse el Viernes 19 de Septiembre, a las 17 hs, en aula 106 (1er piso) del Edificio Sergio Karakachoff (calle 48 entre 6 y 7).

Baile en Capital Chica

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).

Circo para niños en Garibaldi

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.

 

