Tras casi un mes, volvió el tren a la zona de 1 y 44

tras las obras en las vías de nuevo está en funcionamiento la estación de 1 y 44 / roberto acosta

Luego de la incertidumbre del fin de semana por la lluvia que puso en duda el final de las obras en las vías de trenes de Tolosa a La Plata, volvió ayer el servicio de trenes a 1 y 44. Tras un mes de trabajos para renovar la infraestructura vial, los usuarios recuperaron la histórica cabecera y dejaron atrás la pesadilla en la que se transformó la estación de Tolosa.

Ayer mismo, Trenes Argentinos informó que se restableció el recorrido completo del ramal La Plata de la línea Roca luego de finalizar los trabajos de renovación de vías ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Se renovaron 2.060 metros de vía, reemplazando durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto, nuevos rieles y el ajuste de la geometría de la traza.

La obra fue impulsada por el Gobierno Nacional y supervisada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata.

Según se informó, la última renovación integral del tendido de vías se produjo hace 55 años, en 1970. Hasta el momento solo se habían realizado reparaciones menores, lo que generó la existencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos.

CAOS

Como la empresa de trenes informó ayer mismo la habilitación de la estación de 1 y 44, miles de usuarios fueron a la estación de Tolosa donde hubo otro día de caos, similar a los que se registraron desde el 4 de agosto, cuando comenzaron las obras de renovación de las vías.

En otro sector donde se vivió una pesadilla fue en el área de 1 y 38, diagonal 74 camino a la autopista, porque se formaron largas colas de vehículos a raíz del paso lento del tren. Por unos días, las formaciones desarrollarán velocidades de 12 kilómetros por hora por cuestiones operativas y para darle tiempo a la nueva estructura de vías y durmientes.

De a poco regresará el servicio a su normalidad, ya que por estos días lo hará con velocidades más lentas de lo habitual, hasta que se pueda retornar al ritmo habitual de las formaciones. Esto también traerá cambios en los horarios de los servicios que utilizan cientos de miles de usuarios que van al trabajo, a estudiar u otros destinos. Y tendrá impacto directo en los alrededores de las vías, fundamentalmente en 1 y 38, donde también colocaron nuevos semáforos.

Por otra parte, el regreso del tren a 1 y 44 genera alivio y otra expectativa a los comerciantes de la zona, quienes indicaron que durante el tiempo de la obra bajaron las ventas en un 50 por ciento.