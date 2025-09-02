Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En agosto

Caída en la recaudación tributaria nacional

Caída en la recaudación tributaria nacional
2 de Septiembre de 2025 | 02:06
La recaudación de Recursos Tributarios de agosto alcanzó $ 15.359.108 millones, con una variación interanual de 30,6%, lo que representa una caída en torno al 2,4% en términos reales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó ayer la recaudación de agosto que totalizó $119.372.999 en el período enero-agosto, con un incremento de 49,8%.

El economista Nadin Argañaraz señaló que “la recaudación tributaria nacional habría descendido un 2,4% real interanual durante agosto de 2025”.

En la red social X, el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) dijo que “si se excluye la recaudación de impuesto PAIS, que dejó de percibirse por su vencimiento, la variación real interanual sería positiva por 3,4%”.

Además, calculó que la recaudación tributaria nacional acumulada en los primeros ocho meses del año habría aumentado un 1,3% real interanual.

Según ARCA, durante este mes los ingresos se vieron afectados por el ingreso en agosto 2025 del primer anticipo de personas humanas por Ganancias período fiscal 2025, que en el año anterior se había prorrogado hacia noviembre 2024.

“No obstante, el efecto positivo se vio morigerado por el ingreso en agosto 2024 del saldo de declaración jurada y del ´sexto anticipo´ de personas humanas de Ganancias por el período fiscal 2023”, señaló ARCA.

En agosto, el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 5.327.443 millones y tuvo una variación interanual de 36,9%. El IVA Impositivo aumentó 35,2%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 38,8%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 49,2%, recaudando $ 3.193.855 millones. Este mes operó el vencimiento del primer anticipo por el período fiscal 2025 de las personas humanas.

 

