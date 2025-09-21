Fiesta del Inmigrante: se reprogramó el Desembarco

Por cuestiones climáticas, el tradicional Desembarco Simbólico de la Fiesta del Inmigrante, previsto para hoy, fue reprogramado para el viernes 10 de octubre a las 15, en la Explanada del Puerto La Plata, situado en Avenida Montevideo y calle 2.

Asimismo, desde la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), entidad que se encarga de la organización junto a la Municipalidad de Berisso, también se confirmó la suspensión de la tercera edición de la Expo Igualdad Bonaerense, en la que se visibiliza el trabajo de emprendedores de la región. La misma, se pasó para el viernes 10, a partir de las 12. Además, contará con propuestas gastronómicas.