En los recortes de tasas, la Fed irá con cautela

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló ayer un enfoque cauteloso hacia futuros recortes de tasas de interés, en marcado contraste con otros funcionarios de la Fed esta semana que han pedido un enfoque más urgente.

En declaraciones en Providence, Rhode Island, Powell señaló que existen riesgos para ambos objetivos de la Fed de buscar el máximo empleo y precios estables. Sin embargo, con el aumento del desempleo, señaló que el banco central acordó recortar su tasa clave la semana pasada.

Sin embargo, no indicó más recortes en el horizonte. Si la Fed recortara las tasas “demasiado agresivamente”, dijo Powell, “podríamos dejar el trabajo de la inflación sin terminar y necesitar revertir el curso más tarde” y aumentar las tasas.

Pero si la Fed mantiene su tasa demasiado alta durante demasiado tiempo, “el mercado laboral podría debilitarse innecesariamente”, agregó.

Sus declaraciones reflejaron la cautela que expresó durante una conferencia de prensa la semana pasada, después de que la Fed anunció su primer recorte de tasas este año. En ese momento, Powell dijo: “Es un desafío saber qué hacer”.

El enfoque cuidadoso que describió es bastante diferente al de algunos otros miembros del comité de fijación de tasas de la Fed, particularmente aquellos que fueron nombrados por el presidente Donald Trump, quienes están presionando por recortes más rápidos. El lunes, Stephen Miran dijo que la Fed debería reducir rápidamente de 2% a 2,5% desde su nivel actual de 4,1%.

Trump nombró a Miran este mes a la junta de la Fed y el Senado lo aprobó rápidamente, tomando su asiento solo unas horas antes de que la Reserva se reuniera el martes pasado.

Miran también es asesor de Trump y espera regresar a la Casa Blanca después de que expire su mandato en enero, aunque Trump podría nombrarlo para un cargo más largo.