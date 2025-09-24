Hubo daños y saqueo en una vivienda de fin de semana

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Otro respiro: bajan los dólares y el riesgo país; suben bonos y acciones
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Se cayó el consumo en shoppings, supermercados y los mayoristas
Un sector del radicalismo pide por el Presupuesto bonaerense
En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
El fin de semana, en el Centro Cultural Islas Malvinas, “Expo Luthería”
Anses sontinúa con el Pago de jubilaciones, pensiones y prestación por desempleo
Pide la reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
“Brazilian Day”: el festival de la comunidad brasileña, el domingo en Plaza Moreno
Actividades Mujeres mayores, cine en la Central, Expo vivero y acrobacia
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad se presentó de la peor manera un una casa de fin de semana ubicada en el barrio platense El Peligro, donde delincuentes, en ausencia de moradores, no solo sustrajeron varios objetos de valor. También causaron varios destrozos en la propiedad.
Por lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, un hombre de 47 años, dueño de ese inmueble, que está en las calles 435 y 201, lote 40 C, del barrio Las Chacras, denunció que el sereno nocturno del lugar fue quien lo puso al tanto de la desagradable novedad tras encontrar una puerta del domicilio abierta.
De acuerdo a su exposición al momento de radicar la denuncia, presume que el ilícito se consumó al parecer durante la tormenta del sábado, día de franco del sereno.
Sobre el panorama constatado en su propiedad, hizo saber que “robaron dos bicicletas de rodados 29, un equipo de audio portátil, un kit de cámaras, un DVR, un rifle de aire comprimido, municiones y una garrafa de 10 kilos”.
“Cortaron el alambrado y barretearon una de las puertas de la habitación, donde encontré todo revuelto”, refirió luego.
LE PUEDE INTERESAR
Cae un pastor evangélico acusado de abuso sexual
LE PUEDE INTERESAR
De la alegría a la desazón: fue a la cancha y se quedó sin moto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí