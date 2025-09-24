Hubo daños y saqueo en una vivienda de fin de semana

La inseguridad se presentó de la peor manera un una casa de fin de semana ubicada en el barrio platense El Peligro, donde delincuentes, en ausencia de moradores, no solo sustrajeron varios objetos de valor. También causaron varios destrozos en la propiedad.

Por lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, un hombre de 47 años, dueño de ese inmueble, que está en las calles 435 y 201, lote 40 C, del barrio Las Chacras, denunció que el sereno nocturno del lugar fue quien lo puso al tanto de la desagradable novedad tras encontrar una puerta del domicilio abierta.

De acuerdo a su exposición al momento de radicar la denuncia, presume que el ilícito se consumó al parecer durante la tormenta del sábado, día de franco del sereno.

Sobre el panorama constatado en su propiedad, hizo saber que “robaron dos bicicletas de rodados 29, un equipo de audio portátil, un kit de cámaras, un DVR, un rifle de aire comprimido, municiones y una garrafa de 10 kilos”.

“Cortaron el alambrado y barretearon una de las puertas de la habitación, donde encontré todo revuelto”, refirió luego.