El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

República Democrática del Congo declara brote de ébola y la OMS advierte sobre el aumento de casos

4 de Septiembre de 2025 | 16:22

Escuchar esta nota

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) declaró el jueves un nuevo brote de ébola en la provincia central de Kasai, el decimosexto en el país desde 1976, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de un posible aumento de las infecciones.

El ministro de Salud de la RDC, Roger Kamba, anunció en una conferencia de prensa en la capital, Kinshasa, que la cepa Zaire del virus del ébola ha resurgido en la zona sanitaria de Bulape, con 28 casos sospechosos reportados, incluidas 15 muertes.  Cuatro trabajadores sanitarios se encontraban entre las víctimas.

“Estas cifras son provisionales, ya que las investigaciones siguen en curso”, declaró Kamba, quien enfatizó que el anuncio se basó en la transparencia y el rigor científico. Las muestras analizadas el 3 de septiembre en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC confirmaron que la causa del brote fue la cepa Zaire, según informó la Oficina Regional de la OMS para África en un comunicado.

Asimismo, reconoció que la zona afectada es de difícil acceso, ya que se necesita al menos un día de viaje desde la capital provincial, Tshikapa, y cuenta con escasas conexiones aéreas. “Esta es la fase inicial de la respuesta. Es demasiado pronto para hacer una evaluación”, declaró Patrick Otim, funcionario de la oficina regional de la OMS, en una sesión informativa en línea.

Según un comunicado preliminar del Ministerio de Salud, el caso índice fue una mujer embarazada de 34 años ingresada en el Hospital General de Referencia de Bulape el 20 de agosto con síntomas de fiebre repentina, hemorragias múltiples, vómitos con sangre y fatiga intensa. Falleció el 25 de agosto por insuficiencia multiorgánica.

La República Democrática del Congo declaró por última vez el fin de un brote de ébola en septiembre de 2022, tras la confirmación de un caso en la provincia oriental de Kivu del Norte. Las pruebas demostraron que el caso estaba genéticamente vinculado al brote de 2018-2020 en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, que causó la muerte de casi 2300 personas.

El ébola se manifestó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos: uno de la enfermedad del virus del Sudán en Nzara, en lo que hoy es Sudán del Sur, y el otro en Yambuku, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, entonces conocida como Zaire.

Este último se produjo en una aldea cercana al río Ébola, de donde la enfermedad toma su nombre, según la OMS. El ébola es una fiebre hemorrágica altamente contagiosa que causa diversos síntomas, como fiebre, vómitos, diarrea, dolor generalizado o malestar general.y en muchos casos, hemorragias internas y externas.

 

