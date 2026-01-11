Rompieron una reja y saquearon una vivienda

Un joven de 25 años expuso un episodio de inseguridad ocurrido en la madrugada de ayer en la casa de sus abuelos, delante de la suya en el mismo lote, en jurisdicción del barrio San Carlos.

Fuentes policiales hicieron saber que se trató de un escruche en un domicilio de la calle 139 entre 45 y 46, puntualizándose que se produjo “a las 2.15 de la madrugada” de ayer, por lo registrado por una cámara de seguridad, que filmó a tres ladrones. Los voceros revelaron que en la finca no había nadie porque la pareja propietaria “estaba de viaje”.

El nieto de las víctimas relató a los efectivos que “se enteró del robo porque estaba descansando en su casa y la Policía le avisó sobre el hecho”. Asimismo, el muchacho y los oficiales constataron que los autores del ilícito “rompieron una reja y luego la puerta de la casa”.

Sobre el panorama observado por quien realizó la denuncia en la subcomisaría de La Unión, los informantes indicaron que “robaron alhajas, una tablet, un decodificador de televisión, un maletín con herramientas, dos cajas fuertes vacían y bebidas alcohólicas”. Se busca ahora dar con la banda.