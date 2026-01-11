Rompieron una reja y saquearon una vivienda

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un joven de 25 años expuso un episodio de inseguridad ocurrido en la madrugada de ayer en la casa de sus abuelos, delante de la suya en el mismo lote, en jurisdicción del barrio San Carlos.
Fuentes policiales hicieron saber que se trató de un escruche en un domicilio de la calle 139 entre 45 y 46, puntualizándose que se produjo “a las 2.15 de la madrugada” de ayer, por lo registrado por una cámara de seguridad, que filmó a tres ladrones. Los voceros revelaron que en la finca no había nadie porque la pareja propietaria “estaba de viaje”.
El nieto de las víctimas relató a los efectivos que “se enteró del robo porque estaba descansando en su casa y la Policía le avisó sobre el hecho”. Asimismo, el muchacho y los oficiales constataron que los autores del ilícito “rompieron una reja y luego la puerta de la casa”.
Sobre el panorama observado por quien realizó la denuncia en la subcomisaría de La Unión, los informantes indicaron que “robaron alhajas, una tablet, un decodificador de televisión, un maletín con herramientas, dos cajas fuertes vacían y bebidas alcohólicas”. Se busca ahora dar con la banda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí