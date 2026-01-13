El Rojo se prueba ante el Everton chileno

Independiente, que debutará ante Estudiantes en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, enfrentará esta noche a Everton de Chile, en Montevideo, en el marco del segundo amistoso de la Serie Río de La Plata.

El partido tendrá lugar en el estadio Alfredo Victor Viera de la capital uruguaya, comenzará a las 21 y será televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros viene de remontarle a Alianza Lima y ganarle 2-1 el sábado en el primer partido de este torneo amistoso en Uruguay.

El Rojo jugó el primer tiempo con un equipo completamente alternativo y con muchos juveniles que debutaron profesionalmente como Luciano Barros Ayala y Josías Palais pero sacó la diferencia en el complemento cuando hizo ingresar a 7 de 11 titulares, entre ellos, el uruguayo Matías Abaldo que fue la figura del encuentro.

Ayer, el equipo tuvo su único entrenamiento de la jornada y de poca carga ya que hoy disputarán un amistoso informal de dos tiempos de 30 minutos ante Peñarol, a puertas cerradas en el estadio Campeón del Siglo, previo al de la noche ante Everton.

Por ello, y considerando que ante Alianza Lima hubo una gran cantidad de futbolistas que no estuvieron presentes, aún el entrenador no definió qué equipo jugará ante Peñarol por la mañana y ante Everton por la noche, también considerando que el viernes jugará el último amistoso ante Montevideo Wanderers.

ES EL TURNO DE HURACÁN

Huracán, por su parte, hará su estreno en la Serie Río de La Plata, cuando hoy a las 18:15 enfrente a Cerro Porteño, de Paraguay, en el estadio Parque Federico Omar Saroldi.

Luego de un comienzo de pretemporada con varios amistosos de preparación, el Quemero deberá jugar ante un renovado equipo azulgrana, que viene de sumar rodaje en suelo uruguayo.

Un partido importante para Huracán si quiere llegar de la mejor forma al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional.