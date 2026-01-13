Irán: la represión deja cientos de muertos y eleva la tensión mundial

Cuerpos en bolsas en una morgue en Teherán / Imagen de video - AFP

La represión desatada contra el movimiento de protesta en Irán dejó al menos 648 muertos en apenas dos semanas, según informó la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre como una reacción al aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un desafío abierto al régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979.

De acuerdo con la organización, entre las víctimas hay al menos nueve menores y miles de heridos. La cifra real podría ser mucho mayor: algunas estimaciones hablan de más de 6.000 muertos y unos 10.000 detenidos.

Desde el 8 de enero, las autoridades mantienen un severo bloqueo de internet, una medida que, según activistas, busca ocultar la magnitud de la represión. Aun así, imágenes filtradas desde Teherán y otras ciudades muestran multitudes en las calles y escenas dramáticas, como cuerpos apilados frente a una morgue y familias buscando a sus desaparecidos.

Ante el avance de las protestas, el gobierno intentó retomar el control convocando marchas oficialistas. Miles de personas se concentraron en la Plaza Enghelab, en el centro de la capital, con banderas iraníes y consignas de apoyo a la República Islámica. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, calificó estas movilizaciones como una “advertencia” para Estados Unidos.

NUEVA AMENAZA DE EE UU

La tensión internacional creció al mismo tiempo. El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con una intervención militar si continúan las muertes de manifestantes. Aunque aseguró que Teherán busca negociar y que se prepara una reunión, no descartó una acción previa y afirmó que el Pentágono evalúa “opciones muy fuertes”.

Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, describió la situación como una “guerra contra terroristas”, parte de un conflicto que incluiría frentes económicos, psicológicos y militares. El canciller Abás Araqchi respondió que el país no busca la guerra, pero está preparado tanto para defenderse como para negociar, siempre que haya “respeto mutuo”.

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Francia condenó la “violencia de Estado”, el Reino Unido calificó la represión de “horrible” y Rusia denunció intentos de injerencia extranjera, mientras la crisis iraní sigue sumando víctimas y presión diplomática.