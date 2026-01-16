Se reúne la mesa política por la reforma laboral

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Buscará definir la estrategia legislativa del oficialismo por el proyecto, que arranca en el Senado en febrero. Santilli visitó a Cornejo
La mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá esta mañana, a las 10 horas, en Casa Rosada por primera vez en el año por una definición de la estrategia legislativa para encarar la reforma laboral, tras el receso vacacional.
Según trascendió de fuentes oficiales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la convocatoria a la reunión, que inicialmente iba a realizarse el lunes próximo, para ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para la reforma laboral, una de las obsesiones de Milei.
Para eso, hoy volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La articulación política deberá además resolver el temario que se enviará al Congreso, y del que podría quedar afuera la reforma del Código Penal para concentrar esfuerzos en la aprobación del proyecto de ‘Modernización Laboral’.
“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la reforma laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de ‘Modernización”, confesó una importante fuente de la administración libertaria.
Tras el receso de los primeros días de enero, en los que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días de vacaciones, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo en el Congreso.
Los únicos que mostraron en actividad inclusive durante los primeros días de enero fueron el propio Milei, el asesor Santiago Caputo y Santilli, quien llevó a cabo recorridas por el interior del país.
En ese línea, el ministro del Interior se reunió ayer en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo, quien sostuvo que la reforma laboral es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.
El funcionario visitó a uno de los gobernadores -de origen radical- más cercanos a la gestión libertaria, en el marco de la ronda de encuentros que mantiene con mandatarios provinciales para conseguir respaldos al proyecto de ley de “modernización laboral” que tratará el Congreso el próximo mes.
También se reunió con Marcelo Orrego (/exJuntos por el Cambio), de San Juan, y recibirá mañana al mandatario de la Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.
Durante el encuentro realizado en la Casa de Gobierno provincial de Mendoza, Cornejo y Santilli coincidieron en la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta entre los gobiernos nacional y provincial, al tiempo que dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado.
Santilli, por su parte, insistió en que “no cree” que “ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”. Además, subrayó que avanzar en un nuevo marco normativo es clave para “generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.
Por su parte, Cornejo sostuvo que la reforma es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.
“Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, completó el mendocino.
Santilli estará hoy a la tarde en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes, a su vez, el ministro del Interior iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.
