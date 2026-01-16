Denuncian a una madre superiora por abusos en París

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Una madre superiora sometió durante décadas a un régimen de aislamiento, acoso y malos tratos a las monjas de una congregación del barrio parisino de Montmartre, según reveló un informe difundido ayer. La investigación apunta contra la madre Marie-Agnès, fallecida en 2016, quien dirigió desde 1969 a la comunidad de las Benedictinas del Sagrado Corazón. Una comisión independiente entrevistó a 86 monjas y 28 exmonjas y concluyó que, junto a dos colaboradoras, instauró un sistema de control que incluyó espionaje, chantajes, abusos físicos y apropiación de dinero.
El informe describe prácticas como aislamiento de las familias, lectura de cartas, escuchas de conversaciones y presión para que jóvenes religiosas hicieran votos de manera apresurada. También se mencionan castigos físicos, comidas forzadas hasta el vómito, sobrecarga laboral y la presunta administración de medicamentos para someter a las más rebeldes. Durante años, las responsables habrían tomado control de los bienes de las monjas, llegando a retirar más de 857.000 euros de cuentas y herencias, mientras llevaban un estilo de vida lujoso.
El caso se suma a otras denuncias recientes contra autoridades religiosas en Francia.
