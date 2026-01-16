Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

El Mundo |Escándalo y repudio contra el sistema de ia Grok

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk
16 de Enero de 2026 | 01:49
Edición impresa

Elon Musk enfrenta uno de los dolores de cabeza más explosivos desde que tomó el control de X. Su chatbot de inteligencia artificial, Grok, quedó en el centro de una tormenta internacional por permitir la creación de imágenes sexuales a partir de fotos reales de internautas, una práctica que desató prohibiciones, investigaciones judiciales y una ola de repudio global.

La reacción fue inmediata y contundente. Filipinas se convirtió en el tercer país en bloquear Grok, tras las decisiones similares adoptadas por Malasia e Indonesia. En paralelo, potencias europeas como Gran Bretaña y Francia exigieron a la plataforma que se someta de forma estricta a sus leyes, mientras crece la presión política y social para frenar lo que muchos ya describen como una “fábrica de deepfakes sexuales”.

Las alarmas se encendieron luego de que se difundiera una avalancha de imágenes obscenas generadas con Grok, muchas de ellas de mujeres y, en algunos casos, de personas que aparentaban ser menores de edad. Ante el escándalo, varios gobiernos exigieron a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, que modifique de urgencia el funcionamiento del chatbot.

X anunció que bloqueará de manera geográfica la opción de crear imágenes de personas con “bikini, ropa interior y atuendos similares” en los países donde esta práctica esté prohibida.

En EE UU, la situación escaló al plano judicial. La fiscalía de California abrió una investigación contra xAI por “facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos”, utilizados para acosar a mujeres y niñas en internet, a través de X.

“Tenemos tolerancia cero para la creación y difusión con IA de imágenes íntimas no consentidas o material pedopornográfico”, advirtió el fiscal general Rob Bonta.

LE PUEDE INTERESAR

Escenario incierto para Groenlandia y Dinamarca

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street cerró en verde, tras el alivio de las tensiones geopolíticas

Desde la Casa de Gobierno de Sacramento, el gobernador Gavin Newsom calificó como “vil” la decisión de permitir este tipo de contenidos y pidió que el caso llegue a los tribunales.

En Europa, el primer ministro británico Keir Starmer celebró que X haya comenzado a reaccionar, pero lanzó una advertencia clara: “Esto debe hacerse inmediatamente. Si necesitamos reforzar aún más las leyes existentes, estamos dispuestos a hacerlo”. Francia fue aún más lejos: la comisionada para la infancia, Sarah El Hairy, remitió las imágenes generadas por Grok a la fiscalía y a los organismos reguladores, mientras la Unión Europea reclamó la paralización total de esta función.

El foco del escándalo es el llamado “modo picante” de Grok, que permite crear deepfakes con simples órdenes de texto como “ponle un bikini” o “quítale la ropa”. Un informe de la oenegé AI Forensics reveló que, de más de 20.000 imágenes analizadas, más de la mitad mostraban a personas con poca ropa: el 81% eran mujeres y un inquietante 2% parecían menores de edad.

La presión no afloja. Una coalición de 28 organizaciones de la sociedad civil pidió a Apple y Google que eliminen Grok y X de sus tiendas de aplicaciones. Mientras tanto, xAI intenta apagar el incendio limitando la generación y edición de imágenes a usuarios pagos.

Pero el daño ya está hecho. Con bloqueos, investigaciones y un debate global sobre los límites de la inteligencia artificial, el “modo picante” de Grok se transformó en una pesadilla para Musk y en un nuevo frente de batalla por el futuro de internet.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

El asado en La Plata: subió el doble que la inflación

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Domínguez, en busca del once para el estreno

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk
Últimas noticias de El Mundo

Ataque a Irán, en pausa: países árabes disuaden a Trump

Trump recibió a la opositora venezolana Corina Machado

El día que la NASA bajó del espacio a un astronauta enfermo: un viaje de novela

Furor por el “pez Trump” en las redes sociales
Información General
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
Policiales
VIDEO. Tragedia devastadora: el detrás del incendio fatal en Los Hornos
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
Deportes
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla