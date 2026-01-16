Furor por el “pez Trump” en las redes sociales

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Un pez amarillo, de movimientos torpes y mirada fija, se convirtió en protagonista inesperado de las redes sociales. Bastaron unos segundos de video grabado en un acuario para que usuarios de todo el mundo empezaran a llamarlo, sin vueltas, el “pez Trump”.
Se trata de un pez vaca cornudo (Lactoria cornuta), una de las especies más llamativas del grupo de los peces cofre. Mide alrededor de 20 centímetros y tiene una expectativa de vida de entre cuatro y cinco años. Pero lo que lo volvió viral no fueron sus datos biológicos, sino su aspecto: el color amarillo intenso, con tonos anaranjados, y la forma del rostro hicieron que muchos vieran en él un parecido sorprendente con el presidente de Estados Unidos.
El ejemplar filmado parece reunir todos los elementos que alimentaron la comparación. Su cuerpo recuerda al tono del cabello de Trump; las manchas naranjas evocan el color de su piel, y la disposición de los ojos terminó de sellar la asociación. Las imágenes circularon rápidamente y desataron comentarios, memes y bromas que multiplicaron su popularidad.
Más allá del apodo, el pez vaca cornudo es un habitante habitual de aguas poco profundas, especialmente en los arrecifes de coral del mar Rojo, África oriental, Indonesia y Japón. Su aspecto curioso se completa con dos cuernos, uno en la parte superior y otro en la inferior del cuerpo, que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Además, cuando se siente amenazado, puede segregar una sustancia tóxica que resulta venenosa para otros peces.
A pesar de su apariencia intimidante, es un animal lento, lo que lo vuelve relativamente fácil de capturar. En esas situaciones, emite un sonido particular: un gruñido que produce mediante la contracción de sus músculos, un detalle poco conocido que también llamó la atención de quienes se toparon con el video.
Así, entre rasgos llamativos y comparaciones inevitables, el pez vaca cornudo pasó de ser una rareza de acuario a estrella viral, rebautizado por el humor de internet como el “pez Trump”. Una muestra más de cómo, a veces, la naturaleza y las redes sociales se cruzan de la forma más inesperada.
