Trump recibió a la opositora venezolana Corina Machado

La dirigente le “presentó” la medalla del Nobel de la Paz y dijo que el mandatario está comprometido con la libertad de presos políticos
La opositora venezolana María Corina Machado se reunió ayer en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que marca un hito en la relación bilateral tras la captura por fuerzas de EE UU del expresidente Nicolás Maduro y el profundo momento de cambio político en Venezuela.
Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, dijo tras la reunión que le “presentó” la medalla del Nobel a Trump (sin aclarar si le regaló la insigna a Trump ni si él se la quedó) y que puede contar con su compromiso para lograr “libertad” para los presos políticos y todos los venezolanos.
Afirmó que más del 90 % de la población desea vivir con dignidad, justicia y libertad, y destacó que Trump comprendió bien la situación que atraviesa su país.
El intercambio, de más de dos horas, incluyó también conversaciones con senadores aliados como Rick Scott y encuentros con seguidores frente a la Casa Blanca. Sin embargo, según la Casa Blanca, Trump no considera que Machado tenga el apoyo interno necesario para liderar la transición en Venezuela, pese a sus esfuerzos y reconocimiento internacional. La portavoz Karoline Leavitt reiteró que la opinión del presidente sobre su papel no ha cambiado, reflejando dudas sobre su base de apoyo dentro del país.
La reunión se produce en un contexto políticamente complejo: mientras Machado reclama un camino democrático para Venezuela y enfatiza la necesidad de liberar presos políticos, la administración Trump ha mostrado disposición a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta bajo Maduro. Rodríguez, por su parte, ha promovido reformas y cooperación con Washington para estabilizar el país tras la crisis.
Aunque Machado busca impulsar su liderazgo y el respaldo estadounidense a una transición democrática, la reunión dejó claro que existen diferencias estratégicas sobre quién debe encabezar ese proceso y cómo manejar la compleja política venezolana post-Maduro.
