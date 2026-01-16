Wall Street cerró en verde, tras el alivio de las tensiones geopolíticas

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
La Bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, impulsada por los buenos resultados del gigante taiwanés de semiconductores TSMC, el alivio de las tensiones geopolíticas y unos datos económicos mejores de lo esperado respecto de las solicitudes de subsidios por desempleo. El Dow Jones ganó un 0,60%, el índice Nasdaq avanzó un 0,25% y el índice amplio S&P 500 se anotó un 0,26%“. Después de algunos días de actividad negativa en los mercados, estamos viendo un repunte”, comentó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. Según el analista, la suba de la bolsa de ayer se debe especialmente al rendimiento financiero de TSMC, que “reavivó el entusiasmo por los sectores tecnológico y de la IA”. La empresa, que fabrica los chips del coloso Nvidia, fue aplaudida por sus resultados del cuarto trimestre, en particular por el salto de 35% de su beneficio neto en ese periodo. Su acción ganó un 4,47% y arrastró al resto del sector de semiconductores, como Nvidia (+2,87%), AMD (+3,71%) o Broadcom (+0,92%). “El optimismo de los inversores también se vio impulsado por el alivio de las tensiones entre Washington y Teherán”, explicó José Torres, de Interactive Brokers.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado varias veces con intervenir en Irán en los últimos días en respuesta a la represión en las protestas antigubernamentales, pero suavizó el tono el miércoles durante un acto en la Casa Blanca.
En cuanto a los indicadores económicos en Estados Unidos, las nuevas solicitudes semanales de subsidios por desempleo quedaron por debajo de las expectativas, lo que las llevó a su nivel más bajo desde finales de noviembre con 198.000 solicitudes. La plaza estadounidense recibió estas “noticias macroeconómicas bastante buenas”, puntualizó Peter Cardillo.
