Bajó la temperatura, pero crecen los reclamos por falta de agua y luz en La Plata

¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
A pesar del alivio que trajo la lluvia, que barrió con las temperaturas agobiantes instaladas esta semana en La Plata, durante las primeras horas de este viernes los vecinos reportaron nuevos cortes en el servicio de agua. Por otro lado, usuarios del servicio eléctrico denunciaron que estuvieron más de 12 horas a oscuras y, en algunos casos, todavía siguen sin suministro, según los relatos enviados al WhatsApp de EL DÍA (2214779896).
Respecto a la falta de agua en los hogares, una usuaria de la zona de 47 entre 19 y 20 afirmó: "Hoy estamos sin una gota". "El miércoles sufrimos un corte sin aviso y ABSA no supo decirnos qué pasaba. El jueves se normalizó, pero hoy volvimos a padecer la falta de suministro", repasó Liliana, una de las afectadas.
El faltante también golpea con fuerza a la zona de Villa Castells. "Últimamente solo hemos tenido un hilo de agua por las tardecitas y noches, y cortes totales durante el día", comentó Silvia, vecina de 12 y 491. "Lamentablemente, hoy no es la excepción", subrayó.
La vecina manifestó su indignación con la prestataria: "Los operadores de ABSA no tienen información para dar al usuario, ya que el área técnica no les brinda precisiones sobre el problema. Es una vergüenza absoluta. Ahora debo caminar 15 cuadras para buscar un bidón de agua para beber".
El problema también repercute en la zona de 4 entre 71 y 72. "Vivo en un edificio y hoy amanecimos sin una gota de agua. Esperamos que puedan solucionar el inconveniente cuanto antes", afirmó otro damnificado.
En paralelo, vecinos de distintos puntos de la ciudad permanecieron más de 12 horas sin energía eléctrica, entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes.
Susana Herrera, de la zona de 80 y 120, aseguró que el servicio se interrumpió cerca de las 15:00 y que, tras reiterados reclamos a Edelap, se restituyó "recién hoy pasadas las 8:00". A pocas cuadras de allí, en 76 y 116, dieron cuenta de un corte registrado a las 11:30 de la mañana del jueves que se prolongó hasta hoy.
En tanto, desde 77 y 118, Ludmila relató: "La luz se cortó ayer a las 7:40, mucho antes de la tormenta, y regresó esta mañana. Sin embargo, pasadas las 10:00 volvimos a quedarnos sin suministro".
Otro punto crítico se localiza en 141 y 417, en Arturo Seguí. "Se cortó ayer a las 19:00 y todavía estamos sin luz. Se supone que Edelap ya está trabajando para normalizar el servicio", dijo Andrés.
También efectuaron reclamos vecinos de 202 y 513 de Abasto: "Se cortó con la tormenta y todavía no tenemos servicio", afirmaron durante la madrugada de este viernes.+
Desde la localidad también se comunicó Carlos López para consignar que "nosotros estamos a oscuras desde ayer". "Cuando se cortó la luz escuché una explosión, espero que no haya sido un transformador", clamó el vecino. Por último, dijo: "No perdemos la esperanza de que Edelap atienda nuestro problema".
Esta mañana también se registran cortes en City Bell, aseguró Aberto Amherd, domiciliado en 461 entre 19 y 20. "Son varias manzanas de la zona de Camino Centenario que estamos sin luz desde las 6". "Me comuniqué con Edelap y me dieron el número de reclamo 9152045/01", indicó el vecino afectado.
LO QUE DICE EDELAP
La compañía distribuidora de energía en la Región, Edelap, informó que "tras la tormenta que azoto la región con fuertes vientos y abundantes lluvias, que provocaron afectaciones parciales en el servicio, nuestro personal técnico trabajó sostenidamente durante la tarde y la noche de ayer para normalizar el suministro de los usuarios".
"Todos los casos zonales fueron restituidos, continuamos dando respuesta a aquellos caso individuales que pudieran presentarse. Recordamos a los usuarios la importancia de realizar el correspondiente reclamo técnico por los canales oficiales", comunicó.
