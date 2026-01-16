Luciano Benavides, otra vez líder de la general

El Rally Dakar 2026 entró en su tramo decisivo y Luciano Benavides dio un golpe clave al convertirse en el nuevo líder de la general en motos.

El salteño fue protagonista en la undécima etapa, que unió Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, en una jornada marcada por la estrategia y los cambios de ritmo.

La victoria quedó en manos del estadounidense Skyler Howes , quien se impuso con un tiempo de 3h09m02s. Lo escoltaron el francés Adrien Van Beveren, y el español Edgar Canet, Benavides arribó cuarto.

El gran movimiento se dio en la clasificación acumulada, el argentino capitalizó la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló en el tramo final para largar detrás del argentino en la próxima especial.

Con esa maniobra, el piloto de KTM pasó a liderar la general con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para llegar a Yanbu. Hoy será la penúltima especial.