Huracán ganó por penales en Uruguay

Huracán derrotó en una intensa definición de penales a Cúcuta de Colombia por 6-5, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, en su última participación del certamen de la Serie Río de La Plata.
El Quemero venía de aplastar por 4-0 a Cerro Porteño en la jornada anterior, y ayer derrotó desde los doce pasos al equipo que venía de vencer por la mínima 1-0 al rival de toda la vida: San Lorenzo.
Por su parte, el Globo rompió el cero en el amanecer del partido, con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo a los 4 minutos del primer tiempo. Pero no pudo aguantar el resultado hasta el final, ya que a mitad del complemento, Leider Berdugo marcó la paridad para el conjunto cafetero.
Ya en la definición desde el punto del penal, el arquero Sebastián Meza, quien ingresó en el segundo tiempo por Hernán Galíndez se vistió de héroe, conteniendo dos penales y para darle el triunfo a los de Parque Patricios.
Por su parte, en la Quema, convirtieron sus disparos: Campo, Mora, Ramírez, Bisanz y Sequeira. En tanto que Paz malogró su remate.
El plantel de Huracán regresa a Argentina hoy por la mañana para encarar la parte final de la pretemporada, con vistas en el debut del Torneo Apertura.
Siguiendo esta línea, el estreno de los dirigidos por Diego Martínez será el próximo jueves 22 de enero ante Banfield a las 20.00, en el estadio Florencio Sola.
Los once iniciales de Huracán fueron: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Leonardo Gil; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
