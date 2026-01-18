“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla

El nombre de Mariana Enriquez se convirtió en sinónimo de lo gótico y el terror contemporáneo, y ahora sus textos cobran vida en la pantalla grande con la llegada a las salas locales de “La virgen de la tosquera”, cinta basada en dos de los cuentos que la autora publicó en “Los peligros de fumar en la cama”, editado en 2009.

“Son dos cuentos que yo nunca había pensado juntos, pero que muchas veces me dijeron, como que los veían parte del mismo universo. Y puede ser; yo no creo que un autor sepa más que los lectores acerca de lo que escribió”, dijo la escritora sobre la elección del material que hizo la directora Laura Casabé (“Los que vuelven”) y el guionista Benjamín Naishtat (“Puán”).

La cinta estrenó en el Festival de Sundance en 2025 y presenta un “coming of age” con un toque sobrenatural y atmósfera agobiante, característico del material de Enriquez.

La película llegó a la Ciudad tras un importante recorrido internacional

ADOLESCENCIA, DESEO Y CRISIS

En el marco de la crisis del 2001 y el surgimiento de los cybers, el filme sigue a Natalia (Dolores Oliverio), una joven del Conurbano que terminó la secundaria y su búsqueda para ese verano asfixiante es conquistar a Diego (Agustín Sosa), un excompañero, algunos años mayor, con el que espera concretar. Sin embargo, el deseo de la adolescente se ve truncado por Silvia, una mujer más grande que Diego conoce a través de la web.

Para Natalia y sus dos amigas (Isabel Bracamonte y Candela Flores), que la acompañan en su intención de estar con Diego, la presencia de Silvia es algo que les genera rechazo, una rival que viene a sacarle a la protagonista el “derecho” que tiene sobre el objeto de deseo. Eso desencadenará un plan oscuro, que las llevará por un camino sinuoso y peligroso.

Pero la trama no se queda ahí, sino que para sumar más tensión y meterse de lleno en ese mundo de misterio cercano al terror, todas las frustraciones que vive la Natalia desencadenarán el surgimiento de un poder interno, similar al que Carrie manifestaba tras sufrir el bullying en su graduación, introduciendo así, elementos sobrenaturales que acompañan la idea de una maldición latente.

¿DÓNDE VERLA?

Filmada casi enteramente en Mendoza, la cinta recrea el Conurbano bonaerense con un elenco de jóvenes actores a los que se sumaron los experimentados, Dady Brieva, la actriz mexicana Fernanda Echevarría en el rol de Silvia, y la española Luisa Merelas.

Tras su estreno en Sundance, “La virgen de la tosquera” se alzó con cuatro premios en el último BAFICI, una mención del jurado en el Festival de Leeds y recibió el Premio a la Mejor Fotografía en el festival de Sitges. Ahora puede verse en Cinema San Martín.