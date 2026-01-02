El alcalde de Nueva York juramentó sobre el Corán

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, juró el cargo sobre el Corán, destacando que la ciudad será “un ejemplo para el mundo” y que la izquierda puede gobernar con audacia.

Mamdani, de 34 años y miembro de la formación Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), se dirigió a miles de personas frente al Ayuntamiento de Manhattan en una fría jornada, prometiendo no renegar de sus promesas de campaña centradas en la lucha contra el alto costo de la vida.

“Puede que no siempre logremos nuestros objetivos, pero jamás se nos podrá reprochar haber carecido de coraje”, afirmó.

La ceremonia incluyó una primera jura sobre el Corán ante Letitia James, fiscal general demócrata del estado de Nueva York. Poco después, Mamdani repitió el juramento sobre el Corán ante Bernie Sanders, una figura emblemática de la izquierda estadounidense, quien arengó a la multitud señalando que su elección representa una respuesta al odio, la división y la injusticia que percibe en la actualidad del país.

La decisión de jurar sobre el Corán, en lugar de la Biblia -el libro sagrado tradicional en muchos actos oficiales en Estados Unidos-, marca un hito simbólico en la diversidad religiosa de la ciudad más poblada del país.

Mamdani, que es musulmán, ha enfatizado la importancia de la inclusión y de representar las múltiples identidades que conviven en Nueva York.