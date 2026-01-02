El alcalde de Nueva York juramentó sobre el Corán

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, juró el cargo sobre el Corán, destacando que la ciudad será “un ejemplo para el mundo” y que la izquierda puede gobernar con audacia.
Mamdani, de 34 años y miembro de la formación Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), se dirigió a miles de personas frente al Ayuntamiento de Manhattan en una fría jornada, prometiendo no renegar de sus promesas de campaña centradas en la lucha contra el alto costo de la vida.
“Puede que no siempre logremos nuestros objetivos, pero jamás se nos podrá reprochar haber carecido de coraje”, afirmó.
La ceremonia incluyó una primera jura sobre el Corán ante Letitia James, fiscal general demócrata del estado de Nueva York. Poco después, Mamdani repitió el juramento sobre el Corán ante Bernie Sanders, una figura emblemática de la izquierda estadounidense, quien arengó a la multitud señalando que su elección representa una respuesta al odio, la división y la injusticia que percibe en la actualidad del país.
La decisión de jurar sobre el Corán, en lugar de la Biblia -el libro sagrado tradicional en muchos actos oficiales en Estados Unidos-, marca un hito simbólico en la diversidad religiosa de la ciudad más poblada del país.
Mamdani, que es musulmán, ha enfatizado la importancia de la inclusión y de representar las múltiples identidades que conviven en Nueva York.
LE PUEDE INTERESAR
Bolsonaro volvió a la cárcel tras su internación
LE PUEDE INTERESAR
Con un llamado a la paz, León XIV inauguró 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí