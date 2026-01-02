La aspirina, “culpable” de los moretones de Trump

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El mandatario atribuyó los hematomas en sus manos a que toma más pastillas de las que le recetaron y aseguró sentirse muy bien
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender con firmeza su salud y vigor físico en una extensa entrevista con The Wall Street Journal, en la que atribuyó los moretones visibles en su mano derecha a la aspirina que toma diariamente, negó categóricamente haberse quedado dormido durante reuniones públicas y calificó de especulación mediática cualquier preocupación sobre su estado físico.
Trump, de 79 años, afirmó que su salud “es perfecta” y que las interrogantes sobre su condición física le resultan injustas. Dijo que los hematomas en su mano se deben a que toma una dosis diaria de aspirina más alta de lo recomendado por médicos para evitar coágulos sanguíneos y proteger su corazón, y que usa maquillaje o vendas para ocultar golpes accidentales.
El mandatario también corrigió versiones anteriores sobre estudios médicos, explicando que en octubre se sometió a una tomografía computada y no a una resonancia magnética como había dicho inicialmente, y que los resultados no mostraron anomalías cardiovasculares ni problemas serios. Su médico, Sean Barbabella, confirmó que el examen fue preventivo y descartó afecciones graves.
La salud de Trump ha sido objeto de atención pública en varias ocasiones. Ha aparecido con hinchazón en los tobillos y moretones persistentes en las manos, lo que también ha generado análisis médicos sobre posibles efectos de la edad, la fragilidad de la piel y el uso de aspirina a largo plazo. Su equipo ha explicado que estas marcas son consistentes con irritación de tejidos blandos y con una condición venosa crónica común en personas mayores de 70 años, catalogada como benigna.
A pesar de estas explicaciones, expertos y críticos han señalado que la transparencia sobre los detalles médicos podría ser mayor, y que el propio Trump ha reconocido tener una agenda más reducida para gestionar su carga de trabajo, combinando períodos intensos con lapsos de descanso, aunque insiste en que no se duerme en reuniones y que cualquier foto que sugiera lo contrario fue capturada “justo en el momento del parpadeo”.
Las preocupaciones públicas sobre la salud de Trump se suman al hecho de que es uno de los presidentes de mayor edad en ejercer el cargo, un récord que podría superar al de su antecesor, Joe Biden, quien dejó la presidencia a los 82 años.
LE PUEDE INTERESAR
El alcalde de Nueva York juramentó sobre el Corán
LE PUEDE INTERESAR
Bolsonaro volvió a la cárcel tras su internación
En resumen, Trump volvió a defender su estado físico con rotundidad, atribuyendo los signos visibles de edad a efectos menores como la aspirina, insistió en que cuenta con mucha energía y vitalidad para gobernar y rechazó de manera categórica los rumores sobre deterioro o somnolencia, aunque la discusión sobre su salud pública continúa siendo un tema central en el debate político y mediático.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí