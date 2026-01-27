Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |LUEGO DE QUE SE AGOTARA TODO

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

La vuelta de BTS causa furor en todo el mundo

27 de Enero de 2026 | 02:24
Los próximos conciertos de BTS en México se están convirtiendo en un asunto presidencial y las exigencias de los fans de la banda, conocidos como ARMY, han tenido eco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

Ayer, por segunda vez, la presidenta de México mencionó los próximos conciertos del septeto surcoreano programados para mayo de este año para pedir si se podrían abrir más fechas luego de que se agotaran en preventa y venta general en cuestión de minutos la semana pasada. Sheinbaum dijo que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que vengan más veces.

“Todavía no recibimos respuesta, pero esperamos que sea positiva”, agregó Sheinbaum.

La mandataria también se puso en contacto con los organizadores de los conciertos y hasta el momento la promotora Ocesa le ha respondido que de momento no es posible abrir más fechas. Los conciertos de BTS en México están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Previamente, Sheinbaum celebró la confirmación de los conciertos. “Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México”, señaló. “Qué bueno que viene (la banda) porque era petición histórica de los jóvenes mexicanos”, señaló en su conferencia matutina del 19 de enero. Estas declaraciones de la presidenta fueron reportadas incluso por medios surcoreanos.

En esa misma conferencia compartió, junto con el procurador Federal del Consumidor, todos los esfuerzos que se estaban haciendo en conjunto con Ocesa y Ticketmaster México para transparentar precios, fechas y condiciones de compra, así como para evitar reventas.

Ayer, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ivan Escalante Ruiz, dijo que se sancionará a plataformas de reventa de boletos y que se iniciaría un “un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster, por la falta de claridad en la información”.

BTS, que protagoniza la gira reencuentro luego de que sus integrantes hicieran el servicio militar, el se presentará en octubre en Argentina, en dos fechas, el 23 y 24 de ese mes, y las entradas se pondrán a la venta en marzo: se espera un aluvión similar y tickets agotados para las dos fechas locales.

