Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los próximos conciertos de BTS en México se están convirtiendo en un asunto presidencial y las exigencias de los fans de la banda, conocidos como ARMY, han tenido eco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.
Ayer, por segunda vez, la presidenta de México mencionó los próximos conciertos del septeto surcoreano programados para mayo de este año para pedir si se podrían abrir más fechas luego de que se agotaran en preventa y venta general en cuestión de minutos la semana pasada. Sheinbaum dijo que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que vengan más veces.
“Todavía no recibimos respuesta, pero esperamos que sea positiva”, agregó Sheinbaum.
La mandataria también se puso en contacto con los organizadores de los conciertos y hasta el momento la promotora Ocesa le ha respondido que de momento no es posible abrir más fechas. Los conciertos de BTS en México están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
Previamente, Sheinbaum celebró la confirmación de los conciertos. “Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México”, señaló. “Qué bueno que viene (la banda) porque era petición histórica de los jóvenes mexicanos”, señaló en su conferencia matutina del 19 de enero. Estas declaraciones de la presidenta fueron reportadas incluso por medios surcoreanos.
En esa misma conferencia compartió, junto con el procurador Federal del Consumidor, todos los esfuerzos que se estaban haciendo en conjunto con Ocesa y Ticketmaster México para transparentar precios, fechas y condiciones de compra, así como para evitar reventas.
LE PUEDE INTERESAR
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
LE PUEDE INTERESAR
¿Cierra el tema?: qué dijo Nacho Viale ante las disculpas de Franco Torchia
Ayer, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ivan Escalante Ruiz, dijo que se sancionará a plataformas de reventa de boletos y que se iniciaría un “un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster, por la falta de claridad en la información”.
BTS, que protagoniza la gira reencuentro luego de que sus integrantes hicieran el servicio militar, el se presentará en octubre en Argentina, en dos fechas, el 23 y 24 de ese mes, y las entradas se pondrán a la venta en marzo: se espera un aluvión similar y tickets agotados para las dos fechas locales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí