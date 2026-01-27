Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |BERISSO

El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo

27 de Enero de 2026 | 01:51
Un robo en proceso en una vivienda de Berisso derivó en la aprehensión de un hombre de 40 años y en la intervención de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por la participación de un adolescente de 16 años, lo que volvió a poner en agenda la problemática del delito juvenil y el rol del entorno familiar.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en 172 y 31, donde personal del Comando de Patrullas fue alertado por un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de intrusos en el interior de una propiedad. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos personas dentro del inmueble, ambas con herramientas en sus manos, y constataron daños visibles en una puerta y en una pared, lo que indicaba que estaban intentando ingresar o sustraer elementos.

Ante la imposibilidad de determinar en ese momento la titularidad de la vivienda, los policías demoraron a los sospechosos. Minutos después se hizo presente el propietario del inmueble, un hombre de 57 años, quien confirmó que no había autorizado el ingreso y manifestó su voluntad de iniciar acciones penales. Con ese aval, se procedió a la aprehensión formal de los involucrados.

Según informaron fuentes, se secuestraron distintas herramientas que habrían sido utilizadas para forzar accesos, entre ellas un corta fierro, un hacha sin mango y un trozo de hierro, además de una sartén que habría sido sustraída del interior de la vivienda.

El caso adquirió particular relevancia por la participación del adolescente, quien fue imputado por tentativa de hurto calificado por escalamiento. Desde la Fiscalía del Joven Nº 3 se dispuso la aplicación del protocolo de resguardo y la entrega del menor a su madre, con intervención del Servicio Local de Niñez y Adolescencia. Además, un gabinete interdisciplinario evaluará la posibilidad de adoptar medidas adicionales, incluida una eventual internación.

En tanto, el hombre de 40 años quedó imputado por tentativa de robo calificado por la participación de un menor, con intervención de la UFI Nº 11.

