Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo

La presencia de Maxi López en “Sería increíble”, programa que se emite en las mañanas de Olga desde Mar del Plata, está siendo furor. Ayer, por caso, el ex futbolista se convirtió en el protagonista indiscutido del envío por el divertido ida y vuelta que compartió con un invitado especial: L-Gante. El cantante, claro, es la ex pareja de Wanda Nara, ex mujer de Maxi, y quien también apareció, de manera telefónica, en el programa haciendo su propio show.

“¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?”, le preguntó Nati Jota a Wanda, y Wanda contestó: “Estás en presencia de los dos que me cag… con media Argentina (...) Los dos son muy tramposos, pero tuvieron la mala suerte que yo los descubrí porque no saben mentir y la culpa. No quiero pelearme con mis ex, que somos re amigos y los re quiero. Aunque parezcan el agua y el aceite, tienen muchas cosas en común: soy el amor de la vida de los dos”.