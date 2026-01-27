Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA PLATA TAMBIÉN EXPERIMENTA UNA ESCALADA ESPECTACULAR

El oro vuela y rompe la barrera de los US$ 5.000

La incertidumbre global y las políticas de Trump llevan al metal precioso a un máximo histórico como valor de refugio 

El oro vuela y rompe la barrera de los US$ 5.000
27 de Enero de 2026 | 00:51
Edición impresa

Escuchar esta nota

El precio del oro alcanzó un hito sin precedentes al superar, por primera vez en la historia, la barrera de los 5.000 dólares por onza, en un contexto de creciente incertidumbre económica y política a nivel global impulsado, en gran parte, por las decisiones y políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El metal precioso llegó a cotizar alrededor de 5.111 dólares por onza, un récord histórico que refleja una búsqueda masiva de refugio por parte de los inversores ante un clima financiero turbulento.

Este avance no solo se explica por la volatilidad asociada a las ambiciones políticas de Trump -incluidas su presión sobre la Reserva Federal y sus controvertidas políticas internacionales-, sino también por una serie de factores macroeconómicos que han venido consolidando al oro como un activo de refugio.

En enero de 2024, el oro rondaba apenas los 2.000 dólares por onza; desde entonces, su precio se ha más que duplicado, impulsado por una combinación de inflación elevada, debilidad del dólar estadounidense y temores sobre la estabilidad del sistema financiero global.

La plata, considerada el “metal hermano” del oro, también ha experimentado un espectacular rally, superando los 100 dólares por onza y superando los 109 dólares en algunos momentos, impulsada tanto por su papel como activo refugio como por su demanda industrial creciente.

Especialistas del mercado describen este comportamiento como un “patrón de refugio seguro” clásico: cuando la confianza en las monedas fiduciarias y los activos financieros tradicionales -como los bonos del Tesoro estadounidense- se debilita, los inversionistas se vuelcan hacia activos tangibles como el oro para proteger su capital. Expertos señalan que la percepción de riesgo se ha intensificado no solo por tensiones geopolíticas -como los conflictos en Ucrania y Medio Oriente- sino también por la posibilidad de que bancos centrales de países clave continúen aumentando sus reservas de metales preciosos en detrimento de activos basados en el dólar.

Analistas financieros internacionales sugieren que este récord podría no ser temporal. Algunos pronostican que, si las tensiones geopolíticas persisten y la política monetaria estadounidense sigue siendo incierta, el precio del oro podría continuar su ascenso, incluso alcanzando niveles aún superiores antes de finales de año.

LE PUEDE INTERESAR

Israel recupera al último rehén de Gaza y cierra un trágico capítulo

LE PUEDE INTERESAR

Naufragio y noche de horror en Filipinas

En resumen, la histórica ruptura del umbral de los 5.000 dólares por onza no solo es un símbolo del rol tradicional del oro como refugio en tiempos de crisis, sino también un reflejo de un sentimiento de mercado marcado por la desconfianza en los activos tradicionales y por las tensiones de un orden económico global cada vez más inestable.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Últimas noticias de El Mundo

Trump baja el tono: tras duras redadas migratorias

Israel recupera al último rehén de Gaza y cierra un trágico capítulo

Naufragio y noche de horror en Filipinas

“Ya basta de las órdenes de Washington”, desafía Delcy
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla