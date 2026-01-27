El oro vuela y rompe la barrera de los US$ 5.000

El precio del oro alcanzó un hito sin precedentes al superar, por primera vez en la historia, la barrera de los 5.000 dólares por onza, en un contexto de creciente incertidumbre económica y política a nivel global impulsado, en gran parte, por las decisiones y políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El metal precioso llegó a cotizar alrededor de 5.111 dólares por onza, un récord histórico que refleja una búsqueda masiva de refugio por parte de los inversores ante un clima financiero turbulento.

Este avance no solo se explica por la volatilidad asociada a las ambiciones políticas de Trump -incluidas su presión sobre la Reserva Federal y sus controvertidas políticas internacionales-, sino también por una serie de factores macroeconómicos que han venido consolidando al oro como un activo de refugio.

En enero de 2024, el oro rondaba apenas los 2.000 dólares por onza; desde entonces, su precio se ha más que duplicado, impulsado por una combinación de inflación elevada, debilidad del dólar estadounidense y temores sobre la estabilidad del sistema financiero global.

La plata, considerada el “metal hermano” del oro, también ha experimentado un espectacular rally, superando los 100 dólares por onza y superando los 109 dólares en algunos momentos, impulsada tanto por su papel como activo refugio como por su demanda industrial creciente.

Especialistas del mercado describen este comportamiento como un “patrón de refugio seguro” clásico: cuando la confianza en las monedas fiduciarias y los activos financieros tradicionales -como los bonos del Tesoro estadounidense- se debilita, los inversionistas se vuelcan hacia activos tangibles como el oro para proteger su capital. Expertos señalan que la percepción de riesgo se ha intensificado no solo por tensiones geopolíticas -como los conflictos en Ucrania y Medio Oriente- sino también por la posibilidad de que bancos centrales de países clave continúen aumentando sus reservas de metales preciosos en detrimento de activos basados en el dólar.

Analistas financieros internacionales sugieren que este récord podría no ser temporal. Algunos pronostican que, si las tensiones geopolíticas persisten y la política monetaria estadounidense sigue siendo incierta, el precio del oro podría continuar su ascenso, incluso alcanzando niveles aún superiores antes de finales de año.

En resumen, la histórica ruptura del umbral de los 5.000 dólares por onza no solo es un símbolo del rol tradicional del oro como refugio en tiempos de crisis, sino también un reflejo de un sentimiento de mercado marcado por la desconfianza en los activos tradicionales y por las tensiones de un orden económico global cada vez más inestable.