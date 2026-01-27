Sumó a Langa, apuesta de la Secretaría Técnica

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ayer por la tarde firmó contrato con Gimnasia el marcador central Jeremías Langa, un juvenil categoría 2005 cuyo pase pertenece a Cipolletti aunque viene de jugar para La Amistad, equipo que jugará la final patagónica del Regional Amateur.
El juvenil de 20 años viene a pelear un puesto en Reserva para desde allí crecer y pasar al grupo principal, situación similar a la de las llegadas de Manuel Panaro e Ignacio Zapulla hace un año y medio.
Langa, una apuesta de la Secretaría Técnica, viene a préstamo sin cargo y con opcion desde Cipolletti, con el cual jugó 23 de los 28 partidos del Federal A. Así como el año anterior lo hizo en Atlético Regina, este año fue cedido a La Amistad para no quedar parado.
Se trata de un marcador central de 1,89m. con buen juego aéreo, firme en la marca y que le da a los equipos en los que jugó salida clara con la pelota en los pies
“La propuesta llegó a través de mi representante. Lo charlé con mi familia y no lo dudamos, es una linda oportunidad, que cualquier chico sueña con tener”, expresó Langa, que viene de un crecimiento enorme durante 2025.
“Las expectativas son muy altas. La idea es ir paso a paso y crecer en lo futbolístico y personal. Quiero hacer un buen papel, mostrar para qué estoy e intentar en corto o mediano plazo subir al plantel de primera”, dijo el juvenil en declaraciones al diario Río Negro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí