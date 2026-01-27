Sumó a Langa, apuesta de la Secretaría Técnica

Ayer por la tarde firmó contrato con Gimnasia el marcador central Jeremías Langa, un juvenil categoría 2005 cuyo pase pertenece a Cipolletti aunque viene de jugar para La Amistad, equipo que jugará la final patagónica del Regional Amateur.

El juvenil de 20 años viene a pelear un puesto en Reserva para desde allí crecer y pasar al grupo principal, situación similar a la de las llegadas de Manuel Panaro e Ignacio Zapulla hace un año y medio.

Langa, una apuesta de la Secretaría Técnica, viene a préstamo sin cargo y con opcion desde Cipolletti, con el cual jugó 23 de los 28 partidos del Federal A. Así como el año anterior lo hizo en Atlético Regina, este año fue cedido a La Amistad para no quedar parado.

Se trata de un marcador central de 1,89m. con buen juego aéreo, firme en la marca y que le da a los equipos en los que jugó salida clara con la pelota en los pies

“La propuesta llegó a través de mi representante. Lo charlé con mi familia y no lo dudamos, es una linda oportunidad, que cualquier chico sueña con tener”, expresó Langa, que viene de un crecimiento enorme durante 2025.

“Las expectativas son muy altas. La idea es ir paso a paso y crecer en lo futbolístico y personal. Quiero hacer un buen papel, mostrar para qué estoy e intentar en corto o mediano plazo subir al plantel de primera”, dijo el juvenil en declaraciones al diario Río Negro.