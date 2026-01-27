El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias

Luego de un inicio de semana tórrido, con 36 grados de máxima en la tarde del lunes, la Región vivirá hoy otro día de extremo de calor, en la ola más extensa de lo que va de 2026. No se descartan precipitaciones para esta tarde.

Las bebidas frescas, la sombra y los espacios refrigerados cotizaron alto en la jornada de ayer. Las ensaladas para el almuerzo y las frutas para el postre, también tuvieron alta demanda en la jornada del lunes.

Caminar por la Ciudad fue toda una odisea para quienes tuvieron que recorrerla por cuestiones laborales, turnos médicos o simplemente salir a “cambiar un poco el aire”.

Hoy será la segunda jornada consecutiva en la que se espera que haya un altísimo registro térmico, cercano a los 36 grados. En la jornada de ayer la térmica superó los 37 grados casi a las seis de la tarde.

Para hoy anticipan cielo mayormente cubierto, probables precipitaciones por la tarde, vientos regulares a intensos del sur rotando al sudeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 24 y 36 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado, vientos leves a regulares del sudeste rotando al noreste y una temperatura entre 24 y 31 grados. Las marcas máximas, de este modo, se mantendrán por encima de los 30 grados, al igual que el jueves y viernes.

Según las previsiones, no hay al menos hasta el viernes, jornadas con temperaturas máximas por debajo de los 30 grados.

GOLPE DE CALOR

Ante esta situación, especialistas realizaron sugerencias para evitar golpes de calor y sus consecuencias. Cardiólogos sostienen que hay distintos estadios de enfermedad por calor: incluyen cuadros de sarpullido, quemaduras solares, agotamiento por calor y, finalmente, el golpe por calor que representa una emergencia médica porque está en riesgo la vida, tal como lo plantearon en distintas oportunidades desde el colegio de médicos de la provincia de Buenos Aires.