Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En 2006, la actriz descubrió que su pareja, Gael, la engañaba con Dolores Fonzi. Fue un escándalo, pero quedó en el pasado
“Belén”, la película de Dolores Fonzi, no llegó a quedar nominada al Oscar a mejor película internacional, murió en la orilla, pero sí se ganó el voto de algunas de las grandes celebridades del mundo. Natalie Portman, por ejemplo, dijo que es una de las películas de año. Y eso que Fonzi fue la tercera en discordia en su relación con Gael García Bernal, una situación que devino en un escándalo en Buenos Aires, hace ya dos décadas, claro.
Portman ya olvidó y perdonó, al parecer, porque en el marco de las nominaciones a los Oscar y la entrega de los Globos de Oro, Natalie Portman, mientras analizaba el panorama cinematográfico actual, alertó sobre la invisibilización de las películas firmadas por mujeres y ponderó a “Belén”. “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, afirmó la actriz en una entrevista con Variety. Sin embargo, dijo, pocas han logrado nominaciones: de hecho, solo tres cineastas ganaron el premio a mejor dirección, y dos en el último lustro.
A continuación, enumeró algunos ejemplos, incluido el film de Fonzi. “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, señaló.
Y lanzó: “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”.
La declaración rebotó en Argentina, por supuesto, pero no solo por “Belén”, sino también por su directora: Portman y Fonzi atravesaron un conflicto personal en relación con Gael García Bernal, quien fue pareja de la primera y luego mantuvo una relación con la argentina, con quien tuvo dos hijos.
La historia tuvo lugar en en 2006, cuando Natalie protagonizó un sonado escándalo en Buenos Aires tras viajar para confrontar a su entonces novio, Gael García Bernal, por supuesta infidelidad con la actriz argentina Dolores Fonzi. El episodio incluyó una supuesta cachetada a Fonzi, furia con los paparazzi y un intento de reconciliación en la Patagonia antes de la ruptura definitiva.
LE PUEDE INTERESAR
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
LE PUEDE INTERESAR
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Portman sospechaba que Gael García Bernal mantenía un romance con Dolores Fonzi mientras él filmaba en Argentina “Soy tu fan”, y por eso viajó raudamente al país. Y allí confrontó a los dos. La ligó, supuestamente, Fonzi, pero con Gael, evidentemente enamorada, intentó recomponer la cosa.
En medio del escándalo internacional, Portman fue asediada por paparazzi, llegando a enfrentar físicamente a fotógrafos durante su estadía. Tras el conflicto, la pareja fue vista en la Patagonia, pero poco después finalizaron su relación de tres años. Posteriormente, García Bernal formalizó su relación con Fonzi.
“La verdad, cuando ella apareció acá, me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz”, contó Fonzi tiempo después.
Pero no quiso dar más detalles: “Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar”.
Sin embargo, dijo que al actor mexicano, quien luego fue el padre de sus hijos Lázaro y Libertad, “lo conocía desde mucho tiempo antes y que ella no llegó para romper nada”.
Los artistas se habían encontrado en 2001, durante el rodaje de “Vidas privadas”, la película argentino-española dirigida por Fito Páez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí