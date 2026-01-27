Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |SUPERADÍSIMA

Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

En 2006, la actriz descubrió que su pareja, Gael, la engañaba con Dolores Fonzi. Fue un escándalo, pero quedó en el pasado

Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

Gael, Natalie y aquella noche de furia en 2006

27 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

“Belén”, la película de Dolores Fonzi, no llegó a quedar nominada al Oscar a mejor película internacional, murió en la orilla, pero sí se ganó el voto de algunas de las grandes celebridades del mundo. Natalie Portman, por ejemplo, dijo que es una de las películas de año. Y eso que Fonzi fue la tercera en discordia en su relación con Gael García Bernal, una situación que devino en un escándalo en Buenos Aires, hace ya dos décadas, claro.

Portman ya olvidó y perdonó, al parecer, porque en el marco de las nominaciones a los Oscar y la entrega de los Globos de Oro, Natalie Portman, mientras analizaba el panorama cinematográfico actual, alertó sobre la invisibilización de las películas firmadas por mujeres y ponderó a “Belén”. “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, afirmó la actriz en una entrevista con Variety. Sin embargo, dijo, pocas han logrado nominaciones: de hecho, solo tres cineastas ganaron el premio a mejor dirección, y dos en el último lustro.

A continuación, enumeró algunos ejemplos, incluido el film de Fonzi. “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, señaló.

Y lanzó: “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”.

La declaración rebotó en Argentina, por supuesto, pero no solo por “Belén”, sino también por su directora: Portman y Fonzi atravesaron un conflicto personal en relación con Gael García Bernal, quien fue pareja de la primera y luego mantuvo una relación con la argentina, con quien tuvo dos hijos.

EL ESCÁNDALO

La historia tuvo lugar en en 2006, cuando Natalie protagonizó un sonado escándalo en Buenos Aires tras viajar para confrontar a su entonces novio, Gael García Bernal, por supuesta infidelidad con la actriz argentina Dolores Fonzi. El episodio incluyó una supuesta cachetada a Fonzi, furia con los paparazzi y un intento de reconciliación en la Patagonia antes de la ruptura definitiva.

LE PUEDE INTERESAR

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

LE PUEDE INTERESAR

Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo

Portman sospechaba que Gael García Bernal mantenía un romance con Dolores Fonzi mientras él filmaba en Argentina “Soy tu fan”, y por eso viajó raudamente al país. Y allí confrontó a los dos. La ligó, supuestamente, Fonzi, pero con Gael, evidentemente enamorada, intentó recomponer la cosa.

En medio del escándalo internacional, Portman fue asediada por paparazzi, llegando a enfrentar físicamente a fotógrafos durante su estadía. Tras el conflicto, la pareja fue vista en la Patagonia, pero poco después finalizaron su relación de tres años. Posteriormente, García Bernal formalizó su relación con Fonzi.

“La verdad, cuando ella apareció acá, me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz”, contó Fonzi tiempo después.

Pero no quiso dar más detalles: “Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar”.

Sin embargo, dijo que al actor mexicano, quien luego fue el padre de sus hijos Lázaro y Libertad, “lo conocía desde mucho tiempo antes y que ella no llegó para romper nada”.

Los artistas se habían encontrado en 2001, durante el rodaje de “Vidas privadas”, la película argentino-española dirigida por Fito Páez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Los números de la suerte del martes 27 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse
Últimas noticias de Espectáculos

“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado

Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS

Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla