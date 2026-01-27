Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”

“Belén”, la película de Dolores Fonzi, no llegó a quedar nominada al Oscar a mejor película internacional, murió en la orilla, pero sí se ganó el voto de algunas de las grandes celebridades del mundo. Natalie Portman, por ejemplo, dijo que es una de las películas de año. Y eso que Fonzi fue la tercera en discordia en su relación con Gael García Bernal, una situación que devino en un escándalo en Buenos Aires, hace ya dos décadas, claro.

Portman ya olvidó y perdonó, al parecer, porque en el marco de las nominaciones a los Oscar y la entrega de los Globos de Oro, Natalie Portman, mientras analizaba el panorama cinematográfico actual, alertó sobre la invisibilización de las películas firmadas por mujeres y ponderó a “Belén”. “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, afirmó la actriz en una entrevista con Variety. Sin embargo, dijo, pocas han logrado nominaciones: de hecho, solo tres cineastas ganaron el premio a mejor dirección, y dos en el último lustro.

A continuación, enumeró algunos ejemplos, incluido el film de Fonzi. “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, señaló.

Y lanzó: “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”.

La declaración rebotó en Argentina, por supuesto, pero no solo por “Belén”, sino también por su directora: Portman y Fonzi atravesaron un conflicto personal en relación con Gael García Bernal, quien fue pareja de la primera y luego mantuvo una relación con la argentina, con quien tuvo dos hijos.

EL ESCÁNDALO

La historia tuvo lugar en en 2006, cuando Natalie protagonizó un sonado escándalo en Buenos Aires tras viajar para confrontar a su entonces novio, Gael García Bernal, por supuesta infidelidad con la actriz argentina Dolores Fonzi. El episodio incluyó una supuesta cachetada a Fonzi, furia con los paparazzi y un intento de reconciliación en la Patagonia antes de la ruptura definitiva.

Portman sospechaba que Gael García Bernal mantenía un romance con Dolores Fonzi mientras él filmaba en Argentina “Soy tu fan”, y por eso viajó raudamente al país. Y allí confrontó a los dos. La ligó, supuestamente, Fonzi, pero con Gael, evidentemente enamorada, intentó recomponer la cosa.

En medio del escándalo internacional, Portman fue asediada por paparazzi, llegando a enfrentar físicamente a fotógrafos durante su estadía. Tras el conflicto, la pareja fue vista en la Patagonia, pero poco después finalizaron su relación de tres años. Posteriormente, García Bernal formalizó su relación con Fonzi.

“La verdad, cuando ella apareció acá, me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz”, contó Fonzi tiempo después.

Pero no quiso dar más detalles: “Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad. Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar”.

Sin embargo, dijo que al actor mexicano, quien luego fue el padre de sus hijos Lázaro y Libertad, “lo conocía desde mucho tiempo antes y que ella no llegó para romper nada”.

Los artistas se habían encontrado en 2001, durante el rodaje de “Vidas privadas”, la película argentino-española dirigida por Fito Páez.