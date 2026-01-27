Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |SUFRIÓ UNA DISTENSIÓN GRADO II DEL LIGAMENTO DE LA RODILLA IZQUIERDA

Velasco, una baja sensible, que tendrá dos meses de recuperación

Alan Velasco

27 de Enero de 2026 | 01:09
Clauduio Úbeda comenzó la semana recibiendo una noticia que no quería escuchar: la confirmación de la lesión de Alan Velasco.

En la vuelta a los entrenamientos, el ex-Independiente no participó de la práctica y se fue a realizar estudios. Al rato, los resultados arrojaron una distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que lo marginará de las canchas por alrededor de dos meses, con lo cual se perderá el primer tramo del año.

Por ahora, pensando en Estudiantes, no tiene un reemplazante definido. A la espera de la llegada de Ángel Romero y con Carlos Palacios aún lesionado, Kevin Zenón aparece como alterativa más viable.

Preocupados por el estado de su rodilla izquierda, la misma en la que sufrió una rotura de ligamentos en Estados Unidos en 2024, en Boca llevarán su rehabilitación con cautela. Más allá del dolor de cabeza, la buena es que no se repitió aquella lesión que le quita el sueño a los futbolistas.

ÚBEDA SUBIÓ A UNA “JOYITA” POR VELASCO

Como sucedió con Íker Zufiaurre para el partido con Deportivo Riestra, Claudio Úbeda debió apelar a otro pibe de la Reserva ante la lesión de Alan Velasco. En el primer entrenamiento de la semana tras la victoria del debut, Gonzalo Gelini se sumó a los entrenamientos de la Primera División y es muy probable que esté entre los suplentes cuando Boca visite mañana a Estudiantes, en La Plata.

El veloz extremo zurdo de 19 años fue una de las piezas claves del equipo dirigido por Mariano Herrón en el cierre de 2025, con intervenciones decisivas en la obtención de la Copa Proyección Clausura, con cinco goles.

Cavani se anotó para el partido ante el Pincha

 

