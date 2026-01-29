Actividades: danzas, yoga y cine

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

DANZAS EN ABASTENSE

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) y comienzan el 2 de febrero las clases de danzas folklóricas tradicionales. Las actividades se dictarán los lunes y viernes, de 18 a 20 horas, y están destinadas a niños y niñas a partir de los 6 años. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 318-8988.

ENSAYO DE MURGA EN ARANA

La Biblioteca Popular El Hormiguero (calle 131 y 638) invita a participar del ensayo de murga abierta el viernes 30 de enero a las 18 horas. La actividad se realiza en el marco de los preparativos para el 18º Corso de 131 y 638 de Arana, que se llevará a cabo el 14 de febrero. La propuesta es abierta a todas las edades y propone un espacio de encuentro para cantar y tocar.

CLASES DE TELA EN EL DEPORTIVO

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 horas y los viernes de 18.30 a 20 horas. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

YOGA, CANTO Y BAILE EN LIBERTAD

Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo: yoga (miércoles y viernes de 17 a 18). Inscripción al 221 593-5174. También comienza el coro Cantares Americanos (miércoles de 19 a 21). Informes al 221 418-4632. Además, se dictarán clases de salsa y bachata (lunes 18 principiantes y 19.30 intermedios). Consultas al 221 599-1966.

RUNNING EN GARIBALDI

El Club Unidos por Garibaldi invita a sumarse al grupo de iniciación al running, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en esta actividad. El encuentro es el sábado 7 de febrero a las 10 en 22 y 652.

CINE MÓVIL

El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51), y se extenderán a lo largo de todo el verano. En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.