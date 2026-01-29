Actividades: danzas, yoga y cine

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) y comienzan el 2 de febrero las clases de danzas folklóricas tradicionales. Las actividades se dictarán los lunes y viernes, de 18 a 20 horas, y están destinadas a niños y niñas a partir de los 6 años. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 318-8988.
La Biblioteca Popular El Hormiguero (calle 131 y 638) invita a participar del ensayo de murga abierta el viernes 30 de enero a las 18 horas. La actividad se realiza en el marco de los preparativos para el 18º Corso de 131 y 638 de Arana, que se llevará a cabo el 14 de febrero. La propuesta es abierta a todas las edades y propone un espacio de encuentro para cantar y tocar.
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 horas y los viernes de 18.30 a 20 horas. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.
Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo: yoga (miércoles y viernes de 17 a 18). Inscripción al 221 593-5174. También comienza el coro Cantares Americanos (miércoles de 19 a 21). Informes al 221 418-4632. Además, se dictarán clases de salsa y bachata (lunes 18 principiantes y 19.30 intermedios). Consultas al 221 599-1966.
El Club Unidos por Garibaldi invita a sumarse al grupo de iniciación al running, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en esta actividad. El encuentro es el sábado 7 de febrero a las 10 en 22 y 652.
El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51), y se extenderán a lo largo de todo el verano. En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.
