Entre un corte y la baja tensión en 65 entre 20 y 21

Vecinos de la zona de 65 entre 20 y 21 se quejaron por un corte de luz que se produjo antenoche y un porblema posterior derivado de la baja tensión que siguió hasta la tarde de ayer.

Así lo detallaron a través de la línea de WhatsApp del diario (221 477 9896). “Bajó tanto la tensión que se me quemó la tele grande”, denunció un frentista. Y agregó: “Los vecinos repitiendo la misma historia que hace un año atrás, cuando estuvieron en enero y febrero varios días sin luz. Esta vez fueron doce horas, desde anoche pasada la medianoche hasta que la empresa se dignó a poner como paliativo un camión generador que por unos días acompañará con un ruido ensordecedor”. Según se detalló, el inconveniente tenía como evidencia cables quemados en el tendido subterráneo que sale del centro de Plaza Sarmiento (19 y 66). “Esta vez se fundió y se quemó en el poste de la intersección de diagonal 110 entre 65 y 20”, describió otro vecino y apuntó que luego “bajó la tensión en la fase de los domicilios del lado impar, provocando la quema de algunos artefactos. Estamos hartos”.