La Ciudad |GANÓ CASI $190.000.000 CON LA QUINIELA PLUS

Los Hornos tiene nuevo millonario

29 de Enero de 2026 | 02:41
Edición impresa

Un apostador que jugó su ticket de la Quiniela Plus en una agencia de Los Hornos, acertó los ocho números del sorteo y ganó cerca de $190.000.000.

El pozo de $383.355.851 tuvo dos ganadores. Uno fue el apostador que jugó en Los Hornos y otro de San Miguel del Monte.

El ganador local del sorteo N°12.672 de la Quiniela Plus se jugó en la agencia “Revancha” de Los Hornos, ubicada en la calle 60 y 141. De esta manera, el afortunado se hizo acreedor de un total de $189.761.146.

“Nos pone muy felices saber que un apostador haya ganado en nuestra agencia”, aseguró Adriana, titular de la agencia. “Hace un año y medio que nos hicimos cargo de la agencia así que es una gran alegría haber vendido un premio tan importante como este y saber que le cambió la vida a alguien”.

La Quiniela Plus se juega eligiendo ocho números de dos cifras, de un universo del 00 al 99. El valor de la apuesta es de $1000, y ofrece tres chances de ganar: Quiniela Plus, Súper Plus y Chance Plus.

El pozo mínimo asegurado de la Plus es de $60 millones.

La Quiniela Plus se sortea de lunes a sábados a las 21 horas, en simultáneo con la Quiniela nocturna. Todos los sorteos se pueden seguir por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.

 

