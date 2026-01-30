Occidente mira a China: por la guerra comercial de Trump

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada
Tensión en el PJ: el sector de Kicillof insiste con Magario y La Cámpora va por Máximo
El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
Incendio en una parrilla paralizó a una zona del centro platense
Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata
Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes
Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida
VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3
Nacho: “Con la expulsión temprana se hizo cuesta arriba y el resultado fue justo”
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: “Fue mi culpa”
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
Choque en la Autopista La Plata dejó a un motociclista herido
Alerta en el Gran La Plata por "falsos albañiles puerta a puerta"
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Para la Justicia, las muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿cuántas ocurrieron en La Plata?
En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y pronostican la tercera ola de calor
VIDEO. Viral: un ex Gimnasia protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La política arancelaria impredecible de Estados Unidos acelera un giro estratégico en Europa y sus aliados, que buscan en Beijing mercados, inversiones y estabilidad
Las tensiones comerciales heredadas de la era de Donald Trump están acelerando un giro estratégico en Occidente y empujando a Europa y a algunos de sus aliados tradicionales a recomponer vínculos económicos con China.
La política arancelaria errática de Estados Unidos, marcada por amenazas repentinas y gravámenes punitivos, ha debilitado la percepción de Washington como un socio confiable y obligado a muchos gobiernos a diversificar mercados en un contexto global cada vez más fragmentado.
El primer ministro británico, Keir Starmer, se convirtió esta semana en el último líder occidental en descongelar las relaciones comerciales con Beijing. Su visita a China, destinada a promover una cooperación “pragmática”, se suma a una seguidilla de viajes recientes de dirigentes de Canadá, Irlanda, Francia y Finlandia.
Para Hosuk Lee-Makiyama, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional, existe “una verdadera carrera entre los jefes de Gobierno europeos para reunirse con Xi Jinping”, motivada por la competencia interna para asegurarse inversiones y acceso al mercado chino antes de las próximas cumbres entre China y Estados Unidos previstas para febrero y abril.
Este movimiento refleja una reconfiguración más amplia. Si bien China vuelve a ganar atractivo, no es el único destino buscado. La Unión Europea intenta abrir nuevos frentes comerciales ante la incertidumbre generada por Washington. En ese marco, India y la UE cerraron un acuerdo de libre comercio largamente postergado, que llevaba más de veinte años de negociaciones. A la vez, Bruselas y Hanoi acordaron profundizar la cooperación en comercio, tecnología y seguridad, en un esfuerzo por ampliar su red de socios en Asia.
Sin embargo, estos mercados alternativos no alcanzan para compensar la magnitud de las economías europeas más dependientes de las exportaciones. Según Lee-Makiyama, India y otros actores emergentes, como el Mercosur -que también selló un pacto con la UE aunque ahora enfrenta una revisión judicial-, “son demasiado pequeños para sostener las economías exportadoras del continente”. Por eso, Europa “no tiene más remedio que recurrir a Beijing”, pese a la persistente inquietud por el historial chino en materia de derechos humanos y las acusaciones de coerción económica.
LE PUEDE INTERESAR
Bronca social con Trump por la ofensiva migratoria
LE PUEDE INTERESAR
Putin frenaría ataques a Kiev durante una semana
El telón de fondo es la imprevisibilidad de la política comercial estadounidense. Para William Alan Reinsch, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, la avalancha de aranceles impulsada por Trump demuestra que “Estados Unidos ya no es un socio comercial fiable”. Incluso sostiene que, de forma irónica, esas mismas políticas fueron decisivas para empujar el acuerdo entre la UE e India hasta su concreción, dos décadas después de haber sido iniciado.
En el caso británico, el acercamiento a China también responde a necesidades internas. Londres y Beijing atravesaron una “era dorada” hace una década, pero la relación se deterioró a partir de 2020, cuando China impuso una estricta ley de seguridad nacional en Hong Kong, excolonia británica. Aun así, China sigue siendo el tercer socio comercial del Reino Unido, y el gobierno laborista de Starmer apuesta a revitalizar el crecimiento económico fortaleciendo esos lazos. Durante su encuentro con Xi Jinping, el premier subrayó que es “vital” profundizar la relación bilateral, mientras el mandatario chino llamó a reforzar la cooperación ante las turbulencias geopolíticas.
La Unión Europea, por su parte, avanza con cautela. Aunque busca estrechar vínculos con China, observa con inquietud el fuerte desequilibrio comercial, con un déficit que supera los 350.000 millones de dólares en perjuicio del bloque. En paralelo, China e India coordinan estrategias para amortiguar el impacto de los gravámenes estadounidenses diseñados para proteger la industria manufacturera norteamericana.
“El mundo no puede volver a la ley de la selva”, advirtió el viceprimer ministro chino He Lifeng en el Foro Económico Mundial.
Trump, lejos de moderar su postura, respondió en algunos casos con nuevas amenazas, incluida la imposición de un arancel del 100% a los productos canadienses si Ottawa profundiza acuerdos con Beijing. Pese a ello, el primer ministro canadiense Mark Carney defendió en China una “nueva asociación estratégica” y un acuerdo preliminar para reducir aranceles bilaterales. Para analistas, esta apuesta refleja un intento de adaptarse a un orden global más incierto, aun a riesgo de tensiones con Washington.
En conjunto, estos movimientos sugieren que el endurecimiento comercial estadounidense podría terminar aislando a Estados Unidos, mientras sus aliados históricos exploran, con pragmatismo y reservas, un mayor acercamiento a Asia y, especialmente, a China.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí