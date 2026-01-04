Una familia de El Mondongo, blanco de un audaz saqueo

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”
Luego de celebrar la llegada del Año Nuevo fuera de su vivienda del barrio El Mondongo, el regreso un par de horas después le deparó a una familia un enorme disgusto.
Según lo dado a conocer por fuentes policiales de esa jurisdicción, los damnificados se retiraron “cerca de las 20” del 31 de diciembre de su domicilio en la zona de Diagonal 73 y 118.
También señalaron que volvieron a su hogar “aproximadamente a las 2 de la madrugada”. La primera imagen, espantó a las víctimas y les hizo comprender lo que había sucedido en su ausencia.
Al respecto, un vocero ligado a la investigación informó que “la puerta de entrada estaba barreteada y avisaron al 911. Llegó enseguida un patrullero con policías que ingresaron a esta finca y, junto a las víctimas, constataron un enorme desorden por todos lados”.
Sobre las pertenencias sustraídas, reveló que “les llevaron 500 dólares, alhajas, un joyero con anillos, pulseras de oro y de plata, un reloj digital táctil, una PlayStation 5, una mochila, perfumes árabes, anteojos Ray Ban, una caja con mechas de taladro y un percutor”.
Diez detenidos y dos policías heridos
