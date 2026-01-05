Apareció un cráneo en una vivienda de Abasto

Un macabro hallazgo generó conmoción en una vivienda de Abasto, sobre las calles 215 y 519. Fue por la aparición de un cráneo humano.

Bajo los protocolos que se disponen por este tipo de caso, los restos fueron secuestrados para su análisis pericial, que buscará determinar su origen y antigüedad.

Una de las hipótesis que se maneja es que el cráneo podría corresponder a material utilizado con fines académicos, como los empleados por estudiantes de medicina, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente.

En paralelo, vecinos de la zona manifestaron distintas sospechas y realizaron publicaciones en redes sociales, lo que incrementó la preocupación en el barrio.