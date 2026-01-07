El Gobierno repartió solo el 21,9% del fondo de ATN

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
En 2025, el gobierno de Javier Milei no distribuyó $ 740.536 millones correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) los cuales no fueron distribuidos entre las provincias.
La provincia de Buenos Aires solo recibió 10 mil millones de pesos, pero direccionados a la ciudad de Bahía Blanca castigada por la inundación.
Según un trabajo de la consultora Politikón Chaco, el Fondo de ATN totalizó en 2025 $ 948.036 millones (se conforma con un porcentaje de la masa coparticipable y del impuesto a las Ganancias, más un aporte fijo).
Por todo concepto, se repartieron entre las 15 provincias beneficiadas $ 207.500 millones. De esta forma, la ejecución fue de 21,9% en el año, ubicándose por encima del 2024 (7,3%) pero por debajo del 2023 (77,6%). En consecuencia, el remanente sin ejecutar (en pesos corrientes) es $ 740.536 millones.
El reparto de los ATN estuvo en el ojo e la tormenta en la segunda mitad del año pasado, cuando los gobernadores impulsaron una ley para su distribución, que fue vetada por el presidente, Javier Milei.
Y se llevó a cabo de la siguiente manera: Tucumán, $ 35.000 millones; Entre Ríos $ 19.000 millones; Misiones $ 19.000 millones; Salta $ 19.000 millones; Chaco $ 18.000 millones; Neuquén $ 18.000 millones; Catamarca $ 17.500; Chubut $ 16.500 millones; Santa Fe $ 12.000 millones; Buenos Aires $ 10.000 millones (solo para Bahía Blanca por la inundación); Santa Cruz $ 8.000 millones; San Juan $ 6.000 millones; Río Negro, $ 5.000 millones; Mendoza $ 3.000 millones y Corrientes $ 1.500 millones.
Pero durante diciembre (cuando se trató el Presupuesto), el reparto de ATN a provincias aliadas del Gobierno se intensificó. En este paquete estuvieron Tucumán $ 20.000 millones; Misiones $ 12.000 millones; Catamarca $ 10.500 millones; Chaco $ 11.000 millones; Chubut $ 9.500 millones, Entre Ríos $7.000 millones y Salta $6.000 millones.
