Gimnasia debuta contra Camioneros el 8 de abril

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre
Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
Las ventas minoristas de Reyes Magos crecieron 0,5% anual según CAME
Cumple cinco años la asociación civil platense Argentina Reanima
Se adelanta la posibilidad de lluvias y puede haber fuertes ráfagas de viento
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En un calendario comprimido en el inicio del 2026, la Copa Argentina le da un respiro a Gimnasia, ya que quedó confirmado que el debut del equipo dirigido por Fernando Zaniratto ante Deportivo Camioneros será el 8 de abril, cuando la fase regular del Torneo Apertura ingrese en su etapa de definiciones.
El encuentro corresponde al cierre de los 32avos de final y el ganador enfrentará a quien se imponga en el cruce entre Newell’s Old Boys y Acassuso, según el sorteo oficial. Y en caso de avanzar, en esa llave enfrentará a San Lorenzo, Deportivo Rincón, Riestra o Maipú de Mendoza. El Lobo enfrentará al club de los Moyano en el cierre de la fase, ya que juntamente con el choque entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez cerrarán el cuadro para los 16avos de final.
El encuentro frente a Deportivo Camioneros no tiene sede confirmada y mucho menos horario. Será la primera vez en la historia que se crucen Gimnasia y Camioneros, club surgido de los campeonatos internos para empresas afiliadas al sindicato que conducía Hugo Moyano que derivó en un selectivo que jugó en la Liga Lujanense aún antes de la fundación formal del club el 26 de agosto de 2009.
En los últimos tiempos tuvo un meteórico ascenso en el fútbol de AFA. En 2024 compitió simultáneamente en tres torneos con planteles diferentes. Así, jugó la Liga Lujanense, el Torneo Promocional Amateur y el Torneo Federal A. Por haber ganado el primer torneo del Promocional Amateur, ascendió a Primera C, donde jugó solamente una temporada ya que se consagró campeón y este año jugará por primera vez en la B Metropolitana. El flamante DT es Axel Clazón, quien fue ayudante de campo de Alejandro Orfila en su paso por Gimnasia.
El Lobo, por su parte, jugará por la Copa Argentina en plena etapa de definiciones de la clasificación a los playoffs del Troneo Apertura. De todos modos, no dejará de prestarle atención a una competencia en la que fue subcampeón en 2018 (perdió por penales ante Rosario Central) y semifinalista en 2016.
LE PUEDE INTERESAR
La CD canceló deudas con empleados y otros deportes
LE PUEDE INTERESAR
River se bajó de la negociación por Villa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí