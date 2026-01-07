Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |COPA ARGENTINA

Gimnasia debuta contra Camioneros el 8 de abril

Axel Clazón, DT de Camioneros

7 de Enero de 2026 | 03:39
En un calendario comprimido en el inicio del 2026, la Copa Argentina le da un respiro a Gimnasia, ya que quedó confirmado que el debut del equipo dirigido por Fernando Zaniratto ante Deportivo Camioneros será el 8 de abril, cuando la fase regular del Torneo Apertura ingrese en su etapa de definiciones.

El encuentro corresponde al cierre de los 32avos de final y el ganador enfrentará a quien se imponga en el cruce entre Newell’s Old Boys y Acassuso, según el sorteo oficial. Y en caso de avanzar, en esa llave enfrentará a San Lorenzo, Deportivo Rincón, Riestra o Maipú de Mendoza. El Lobo enfrentará al club de los Moyano en el cierre de la fase, ya que juntamente con el choque entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez cerrarán el cuadro para los 16avos de final.

El encuentro frente a Deportivo Camioneros no tiene sede confirmada y mucho menos horario. Será la primera vez en la historia que se crucen Gimnasia y Camioneros, club surgido de los campeonatos internos para empresas afiliadas al sindicato que conducía Hugo Moyano que derivó en un selectivo que jugó en la Liga Lujanense aún antes de la fundación formal del club el 26 de agosto de 2009.

En los últimos tiempos tuvo un meteórico ascenso en el fútbol de AFA. En 2024 compitió simultáneamente en tres torneos con planteles diferentes. Así, jugó la Liga Lujanense, el Torneo Promocional Amateur y el Torneo Federal A. Por haber ganado el primer torneo del Promocional Amateur, ascendió a Primera C, donde jugó solamente una temporada ya que se consagró campeón y este año jugará por primera vez en la B Metropolitana. El flamante DT es Axel Clazón, quien fue ayudante de campo de Alejandro Orfila en su paso por Gimnasia.

El Lobo, por su parte, jugará por la Copa Argentina en plena etapa de definiciones de la clasificación a los playoffs del Troneo Apertura. De todos modos, no dejará de prestarle atención a una competencia en la que fue subcampeón en 2018 (perdió por penales ante Rosario Central) y semifinalista en 2016.

 

