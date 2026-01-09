Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Expectativa por la publicación de datos de empleo

Wall Street, de nuevo con cierre dispar

9 de Enero de 2026 | 01:43
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con resultados dispares, lo mismo que la jornada del miércoles, con los inversores expectantes por la publicación oficial del empleo en Estados Unidos de diciembre.

El Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq retrocedió un 0,44% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,01%).

Se ha invertido mucho dinero en el sector tecnológico” en los últimos años, recordó Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Pero ahora los inversores buscan diversificar sus activos y “se dirigen hacia otros sectores del mercado”.

Los valores relacionados con la inteligencia artificial estuvieron “bajo presión” a finales de 2025, añadió el analista, ya que parte del mercado temía que el sector tardara demasiado en rentabilizar las inversiones.

Ayer, las empresas de semiconductores se estancaron, mientras que los sectores de la gran distribución, los servicios financieros o la energía cerraron al alza.

“Los inversores tendrán este viernes una jornada repleta de datos económicos, con las cifras de empleo del mes pasado como protagonistas”, advirtió José Torres, de Interactive Brokers.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

