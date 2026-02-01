Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-1 en córdoba

Platense venció a Talleres y se sumó a la cima

1 de Febrero de 2026 | 01:25
En el estadio Mario Alberto Kempes, Platense derrotó 2-1 a Talleres y se subió a lo más alto de la Zona A junto a Vélez, en un duelo en el que predominaron la lluvia y los goles en contra. Por su parte, la “T” alcanzó su segunda caída al hilo.

El primer tiempo fue disputado y con mucho ritmo por parte de los dos equipos. Sin embargo, el Calamar fue el que abrió el marcador: luego de una mano en el área, Ignacio Vázquez aprovechó un penal y con una buena definición, puso el 1-0 a los 20 minutos.

En el complemento, Talleres salió mejor y a los cinco minutos, logró el 1-1: luego de un cabezazo de Depietri, Nacho Vázquez desvió la pelota con un frentazo y metió el gol en su propio arco.

La “T” lo buscó, pero el Calamar volvió a pegar en el final para el 2-1: Gauto envió un pase al corazón del área tras chocar con Herrera (¿hubo plancha del jugador Calamar?), Palomino quiso rechazar y la pelota terminó pegando en su compañero, Báez, quien terminó empujándola al fondo de su propio arco.

 

