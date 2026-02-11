Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |REALEZAS, POLÍTICOS Y MAGNATES, CON SUS REPUTACIONES EMPAÑADAS

Epstein, la sombra que sacude a las élites

11 de Febrero de 2026 | 00:54
Edición impresa

Casi siete años después de su suicidio en una cárcel de Nueva York, el nombre de Jeffrey Epstein sigue proyectando una larga sombra sobre las élites políticas, económicas y sociales de Estados Unidos y Europa.

La reciente publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense volvió a poner bajo escrutinio a figuras de la realeza, exjefes de gobierno, diplomáticos y magnates que, sin estar acusados formalmente, aparecen vinculados al financista y delincuente sexual.

El expríncipe Andrés

Las revelaciones alcanzaron de lleno a Europa. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer enfrenta cuestionamientos por haber designado como embajador en Washington a Peter Mandelson, mencionado reiteradamente en los archivos y ahora investigado por la policía. En Noruega, la futura reina Mette-Marit pidió disculpas públicas por su relación con Epstein, mientras que un ex primer ministro y altos diplomáticos son investigados por presunta corrupción. También el Foro Económico Mundial abrió una pesquisa interna sobre su director general.

La realeza británica volvió a quedar en el centro de la polémica con nuevas referencias al príncipe Andrés, ya apartado de la vida pública por su vínculo con Epstein. En Francia, figuras políticas y culturales debieron renunciar a cargos tras conocerse sus contactos con el magnate.

El empresario Bill Gates

En Estados Unidos, los archivos reavivaron el debate sobre la cercanía de Epstein con influyentes empresarios y líderes políticos. Bill y Hillary Clinton aceptaron declarar ante el Congreso, mientras que Bill Gates expresó arrepentimiento por sus encuentros con el financista. Donald Trump, citado en múltiples ocasiones, negó cualquier conducta indebida y habló de una conspiración.

Aunque ser mencionado no implica delito, los archivos Epstein vuelven a mostrar cómo una red de poder, dinero y privilegios continúa erosionando reputaciones a ambos lados del Atlántico.

 

 

