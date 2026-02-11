Epstein, la sombra que sacude a las élites

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Casi siete años después de su suicidio en una cárcel de Nueva York, el nombre de Jeffrey Epstein sigue proyectando una larga sombra sobre las élites políticas, económicas y sociales de Estados Unidos y Europa.
La reciente publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense volvió a poner bajo escrutinio a figuras de la realeza, exjefes de gobierno, diplomáticos y magnates que, sin estar acusados formalmente, aparecen vinculados al financista y delincuente sexual.
El expríncipe Andrés
Las revelaciones alcanzaron de lleno a Europa. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer enfrenta cuestionamientos por haber designado como embajador en Washington a Peter Mandelson, mencionado reiteradamente en los archivos y ahora investigado por la policía. En Noruega, la futura reina Mette-Marit pidió disculpas públicas por su relación con Epstein, mientras que un ex primer ministro y altos diplomáticos son investigados por presunta corrupción. También el Foro Económico Mundial abrió una pesquisa interna sobre su director general.
La realeza británica volvió a quedar en el centro de la polémica con nuevas referencias al príncipe Andrés, ya apartado de la vida pública por su vínculo con Epstein. En Francia, figuras políticas y culturales debieron renunciar a cargos tras conocerse sus contactos con el magnate.
El empresario Bill Gates
En Estados Unidos, los archivos reavivaron el debate sobre la cercanía de Epstein con influyentes empresarios y líderes políticos. Bill y Hillary Clinton aceptaron declarar ante el Congreso, mientras que Bill Gates expresó arrepentimiento por sus encuentros con el financista. Donald Trump, citado en múltiples ocasiones, negó cualquier conducta indebida y habló de una conspiración.
Aunque ser mencionado no implica delito, los archivos Epstein vuelven a mostrar cómo una red de poder, dinero y privilegios continúa erosionando reputaciones a ambos lados del Atlántico.
