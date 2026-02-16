Miles de millones y tropas: el ambicioso plan de Trump para reconstruir Gaza

El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció que su recientemente creada “Junta de Paz” presentará en los próximos días un ambicioso plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada tras más de dos años de guerra.

Según adelantó, los miembros del organismo han prometido unos 5.000 millones de dólares y el despliegue de miles de efectivos para integrar una futura fuerza internacional de estabilización y policía.

Los compromisos se formalizarán el jueves en Washington durante la primera reunión oficial del grupo, que se celebrará en el Instituto de Paz de Estados Unidos. Trump aseguró que la junta se convertirá en “el organismo internacional más trascendental de la historia”, aunque no precisó qué países participan ni quiénes aportarán tropas.

Hasta ahora, el anuncio más concreto proviene de Indonesia, cuyo Ejército indicó que podría tener listos hasta 8.000 soldados para una eventual misión humanitaria y de paz antes de fin de junio. La presencia de fuerzas extranjeras es clave para sostener el alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo extremista islámico Hamás, que prevé una misión armada para garantizar la seguridad y el desarme de la milicia.

La magnitud de la reconstrucción es enorme. Estimaciones de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea sitúan el costo en unos 70.000 millones de dólares, tras la destrucción generalizada causada por los bombardeos israelíes.