El Pincha extendió su racha ante el Tripero

El empate predominó esta vez en una nueva edición del Clásico Platense. Más allá que ninguno se quedó con los tres puntos, a Estudiantes le sirvió para extender su racha ante Gimnasia y también, para llegar a los 11 partidos sin perder.

En total, son tres años los que acumula el Pincha sin caer ante el Lobo, producto de tres victorias y cuatro empates en un total de siete encuentros.

La última caída del León fue justamente en el Juan Carmelo Zerillo por la Liga Profesional 2023, donde Gimnasia ganó 2-1 un 19 de marzo.

Después, en la Copa de la Liga 2023, igualaron 0-0 en el Jorge Luis Hirschi, mientras que en la Copa de la Liga 2024 también empataron por el mismo marcador pero en el Bosque.

Por la Liga Profesional 2024, el Pincha se quedó con una recordada goleada por 4-1 en UNO, mientras que en el Apertura 2005 empataron 1-1 en el Juan Carmelo Zerillo.

En el Clausura 2025, Estudiantes facturó por duplicado: en UNO, ganó 2-0, mientras que por la semifinal de los playoffs, triunfó 1-0 ante Gimnasia en el Bosque. Y ayer, nuevamente se llevó un resultado positivo ante su clásico rival, para seguir de racha más allá que no pudo ganar.

En lo que respecta a los últimos meses, son 11 los partidos que acumula Estudiantes sin conocer la derrota. La última vez que cayó fue 2-1 como local ante Argentinos, el 16 de noviembre de 2025 por la fase regular del Clausura.

Después encaminó siete triunfos (Rosario Central, Central Córdoba, Gimnasia, Platense, Ituizaingó, Boca y Deportivo Riestra) y 4 empates (Racing, Independiente, Defensa y Justicia y Gimnasia). Entre esa racha, consiguió dos títulos: el Torneo Clausura ante Racing y el Trofeo de Campeones ante Platense.

Y en lo que va del año, no conoció aún la derrota, ya que en total disputó seis encuentros, con tres victorias y tres empates. Sin dudas, números que hablan de una actualidad muy regular.