Newcastle fue apabullante y aplastó al Qarabag

Newcastle United dio un golpe contundente en Azerbaiyán y quedó a un paso de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo inglés aplastó 6-1 a Qarabağ en Bakú, con una actuación histórica del delantero Anthony Gordon, autor de cuatro goles en el primer tiempo.

El extremo abrió el marcador a los tres minutos y la ventaja se amplió antes de los diez con un tanto de Malick Thiaw.

El local perdió rápidamente el orden y cometió errores defensivos que Newcastle no perdonó: Gordon convirtió de penal y, tras recuperar el saque del medio, firmó su triplete.

Luego cambió otro penal por gol y se transformó en el segundo jugador en la historia en marcar cuatro tantos en un tiempo en Champions. En el complemento, Elvin Cafarquliyev descontó para Qarabag, pero Jacob Murphy selló el 6-1 definitivo.

TRIUNFAZO DEL BAYER

Con un doblete de Patrick Schink. Bayer Leverkusen derrotó 2-0 como visitante al Olympiacos y sacó una buena ventaja de cara al choque de vuelta por los playoffs del próximo martes. Exequiel Palacios fue titular en el conjunto alemán, mientras que Equi Fernández ingresó en el complemento. En el equipo griego, fueron titulares Francisco Ortega y Santiago Hezze.