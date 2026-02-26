Robo en Arturo Seguí: cayó tras huir con un televisor y un cuchillo en la cintura

Un hombre de 30 años fue aprehendido este martes en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, acusado de protagonizar un robo y ser sorprendido mientras intentaba huir con un televisor y distintos elementos envueltos en una sábana.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando de Patrullas Norte, dependiente de la Comisaría 12ª de Villa Elisa, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un ilícito en proceso en la zona de 418 y 151.

Según informaron las fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos entrevistaron a un testigo que manifestó haber visto a un hombre con visera blanca trasladando un televisor y varios objetos envueltos en una sábana por calle 418 en dirección a 155. A partir de esa descripción, los uniformados iniciaron un rastrillaje y lograron divisar al sospechoso en inmediaciones de 155 y 417.

Al advertir la presencia policial, el individuo ingresó rápidamente a un domicilio ubicado en calle 155 al 1200, entre 416 y 417, donde dejó detrás de un vehículo estacionado un televisor y otros elementos. Con la anuencia del propietario de la vivienda, los agentes ingresaron al lugar y procedieron a la aprehensión de un sujeto de 30 años.

Durante el cacheo preventivo, realizado ante testigo hábil, se le incautó de entre sus prendas un cuchillo de mango de madera con hoja de hierro en estado de oxidación, de aproximadamente 15 centímetros de largo.

En el lugar también se secuestraron dos cuchillos, un televisor LED de 42 pulgadas marca LG, tres camperas deportivas, una pava eléctrica, un micrófono inalámbrico, zapatillas, pantalones deportivos, sábanas, un destornillador, una cartera tipo morral y otros objetos.

Por último, la causa quedó en manos de la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento policial y dispuso la aprehensión del acusado, quien deberá comparecer en sede judicial en las próximas horas.